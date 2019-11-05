شؤون فلسطينية

اشتية: الانفكاك عن الاحتلال ليس شعاراً ووارداتنا من العالم زادت بنسبة 16%

اشتية: الانفكاك عن الاحتلال ليس شعاراً ووارداتنا من العالم زادت بنسبة 16%
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء: "إن الانفكاك عن الاحتلال ليس شعاراً، بل تعزيز لمنتجنا الوطني، والانفتاح على عمقنا العربي والعالم أجمع".

وأضاف اشتية، خلال افتتاحه معرض الصناعات الفلسطينية 2019 في مدينة البيرة، الذي ينظمه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني: "إن الحكومة خصصت يوماً للمنتج الوطني، بهدف تعزيز منتجاتنا في إطار استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال، في الطريق نحو الاستقلال الكامل". 

وأوضح، أن معرض الصناعات الفلسطينية، يؤكد هذه الاستراتيجية التي تم تبنيها من الحكومة، وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، مؤكداً أن هذه الصناعات هي خير رسالة، فيما يتعلق بالانفكاك عن الاحتلال.

وأشار إلى أهمية الانفتاح الاقتصادي على العالم، منوهاً إلى الزيارات التي قامت بها الحكومة إلى الأردن ومصر والعراق، بالإضافة إلى التحضيرات لزيارة وفود حكومية ورجال أعمال إلى السعودية وقطر وروسيا، واستقبال رجال أعمال ومستثمرين من السعودية وقطر في فلسطين؛ لبحث آفاق التعاون الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تفتح الأبواب للقطاع الخاص ليكون على سلم المشهد الاقتصادي، لافتاً إلى أن الاقتصاد هو رافعة للسياسة من أجل إنهاء الاحتلال، والمنتج الوطني والصناعيون الفلسطينيون، هم خير رسالة لأنه حيث يكون هناك منتج وطني، يكون هناك علم لفلسطين.

ولفت إلى أن الواردات من العالم وليس من إسرائيل ازدادت بمقدار 16%، ما يعني انفتاحنا على السوق العالمية بشكل كبير، موجهاً التحية للغرف التجارية والصناعيين والهيئات التمثيلية للقطاع الخاص والبنوك وشركات الاتصالات وغيرها، والأجهزة الأمنية لأن الأمن يجلب الاقتصاد، والاقتصاد يخلق فرص عمل.

وفيما يتعلق بملف الانتخابات، قال اشتية: "نأمل أن يكتب للانتخابات النجاح، وتعود وحدة الوطن واللحمة الوطنية بما يجمعنا بشكل كلي ومشترك تحت قبة البرلمان"، مؤكداً أن الجميع شركاء في وطن واحد من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، لافتاً إلى أن هذا المعرض في القدس قريب جداً.

بدوره، قال رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بسام ولويل: إن المعرض يقام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتزامن مع إعلان الحكومة الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام يوماً للمنتج الوطني، موضحاً أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على التطور، الذي طرأ على الصناعات المحلية، ومدى مواكبتها للصناعات في العالم.

ويشارك في المعرض أكثر من 100 شركة من قطاعات صناعية مختلفة، مثل: الصناعات الغذائية، والورقية، والخشبية، والكيميائية، والنسيجية، والإنشائية، والبلاستيكية، والدوائية، والحجر، والرخام، وغيرها.

ويتواصل المعرض في قاعات متنزه البيرة في رام الله، حتى يوم الخميس، في حين ستختتم فعاليات المعرض في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء.

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