شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المضربين علي وزهران والهندي

هيئة الأسرى: تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المضربين علي وزهران والهندي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء، بتدهور الحالة الصحية لكل من الأسرى المضربين: إسماعيل علي، وأحمد زهران، ومصعب الهندي، والقابعين حالياً  في عزل (نتيسان الرملة) بظروف قاسية.

وأوضحت الهيئة أن الأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، يمر بوضع صحي حرج، وذلك بعد مضي (105) أيام على إضرابه، حيث يعاني من عدم وضوح في الرؤية، وأوجاع قوية بمختلف أنحاء جسده ولا يستطيع المشي ويستخدم الكرسي المتحرك للتنقل، وخسر من وزنه أكثر من 20 كغم.  

أما فيما يتعلق بالأسير أحمد زهران (42 عاماً) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله، والذي يواصل اضرابه لليوم (45) على التوالي، فهناك تراجع على حالته الصحية، حيث يشتكي حالياً من ضعف وهزال عام، ومن وجود حبوب منتشرة بجسده وظهور فطريات بلسانه.

بينما يعاني الأسير مصعب الهندي (29 عاماً) من بلدة تل قضاء نابلس، والذي يواصل إضرابه منذ 43 يوماً، من تعب وارهاق مستمر، ويشتكي من دوخة ويصاب بحالة تقيؤ بشكل متواصل، ويرفض الأسير إجراء الفحوصات الطبية، ويقاطع عيادة المعتقل.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسرى الثلاثة، يواجهون أوضاعاً صحية غاية في الصعوبة، وتسوء بشكل يومي، وأن إدارة معتقلات الاحتلال لا تكترث لمعاناتهم وآلامهم، وتواصل تعنتها ورفضها لمطلبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري.

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