المواصلات بغزة تشرع بإزالة الصخور في حوض ميناء غزة

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خاص دنيا الوطن

أكد خليل الزيان، مدير التوعية المرورية بوزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، أن الوزارة، شرعت اليوم الثلاثاء، بإزالة الصخور والأكوام الحجرية من حوض ميناء غزة، لحماية مراكب الصيادين.



وقال الزيان لـ"دنيا الوطن": "جاءت عمليات الإزالة، ضمن الترتيبات التي تجريها الوزارة بحوض الميناء، وما يتعلق باللسان الشمالي، وبعض العشوائيات من الصخور التي تسبب بعض العوائق لمراكب الصيادين، فقد تم إزالتها أثناء ترميم حوض الميناء، خلال العملية المستمرة طوال العام".



وأضاف الزيان: "تم استخدام الوسائل البدائية في عملية الإزالة، مثل البواقر والحفارات التي تقوم بتعميق الحوض"، مناشداً لدعم اللسان الغربي من الميناء، الذي يتعرض للكثير من مواطن الضعف لعدم وجود الكتل الرملية، لحمايته من الأمواج التي تضربه.