البطش: عودة للأجواء السلبية بملف الانتخابات وتراجع عن الإيجابية السابقة

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش: إن ما لمسته الفصائل الفلسطينية، اليوم، خلال لقاء رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، أن هناك عودة للأجواء السلبية من خلال التراجع عن بعض الأجواء التي سمعتها الأسبوع الماضي.

وأضاف البطش، لقناة (الغد): "هناك حديث عن مرسوم رئاسي، ومن ثم اللقاء الوطنى، نحن نؤكد على أهمية اللقاء الوطني أولاً، والطريق للوحدة ليس عنوانها الانتخابات، بل ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وإعادة بناء منظمة التحرير، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني".