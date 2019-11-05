الأسير يعقوب حسين يُعلّق إضرابه عن الطعام بعد خضوع إدارة السجون لمطلبه

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مكتب إعلام الأسرى، أن الاسير المعزول يعقوب حسين، من سكان مدينة رام الله، علق اليوم الثلاثاء، إضرابه المفتوح عن الطعام، وذلك بعد الاتفاق مع إدارة السجون على إنهاء العزل الانفرادي الصادر بحقه.



يذكر، أن الأسيرين الأردنيين، هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي، علّقا إضرابهما عن الطعام، والذي استمر 42 يوماً، وذلك بعد وعود إسرائيلية بالإفراج عنهما.



من جانبه، أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن (إسرائيل) تعهدت الْيَوْمَ بتسليم المواطنين الأردنيين، هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي، للمملكة قبل نهاية الأسبوع.