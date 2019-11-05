السودان يؤكد موقفه الثابت والداعم دوماً للقضية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

شدد وزير الداخلية السوداني، الفريق أول الطريفي إدريس دفع الله، على موقف السودان الثابت والداعم دوماً للقضية الفلسطينية، وحرص وزارة الداخلية السودانية على تعزيز أواصر التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة مع الجانب الفلسطيني، مبدياً استعداده التام لتعزيز التعاون وتطويره بين الجانبين السوداني والفلسطيني.



جاء ذلك، خلال لقائه سفير دولة فلسطين في جمهورية السودان د. سمير عبد الجبار طه، في مكتبه بالخرطوم بحضور مساعدي الوزير وقيادات الوزارة وممثل إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية السودانية، والمستشار بالسفارة الفلسطينية د. نزار الأخرس.



وأكد السفير عبد الجبار، أن اللقاء هدف إلى تهنئة وزير الداخلية لنيله ثقة القيادة السودانية، وإطلاعه على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وجهود القيادية الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لمواجهة التحديات والمشاريع الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وبحث مجالات التعاون المشترك، ومناقشة أوضاع الجالية الفلسطينية في السودان.



ونقل تحيات القيادة الفلسطينية، والرئيس عباس، رئيس دولة فلسطين، ورئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتية، ووزير الخارجة الفلسطيني، د. رياض المالكي، متمنياً مزيداً من التقدم والازدهار للسودان الشقيق رئيساً وحكومةً وشبعاً.