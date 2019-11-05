"الديمقراطية": قرار طرد عمر شاكر شهادة جديدةعلى مدى عداء إسرائيل لحقوق الإنسان

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن قرار المحكمة العليا في دولة الاحتلال بطرد الأميركي عمر شاكر مدير منظمة هيومن رايتس ووتش، يظهر كم أن إسرائيل دولة معادية لحقوق الانسان، وتخاف الحقيقة، وتعمل على إخفائها والتغطية عليها بالأساليب المختلفة.



وكانت المحكمة قد قررت طرد شاكر لمواقفه الداعية إلى مقاطعة إسرائيل لتطاولها على حقوق الانسان، في داخل إسرائيل نفسها، في ممارسة سياسة التمييز العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين العرب، أو في المناطق المحتلة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.



وأضافت الجبهة: أن قرار طرد مدير مؤسسة حقوقية عالمية تعنى بحقوق الانسان، شهادة إضافية على أن دولة الاحتلال يقودها نظام وحكومة معاديان لهذه الحقوق، ويتبعان أساليب غير قانونية، في تحقيق الأهداف السياسية، عبر انتهاك قرارات الشرعية والمواثيق الدولية، دون التوقف عن ممارسة سياسة تقوم على منظومة من قوانين التمييز العنصري، واحتلال شعب فلسطين وأرضه وأراضي عربية أخرى في سوريا، ولبنان، والأردن.



ودعت الجبهة المنظمات الحقوقية العربية والعالمية للتضامن مع عمر شاكر، في وقفته الشجاعة في مواجهة انحياز القضاء الإسرائيلي، وفساده، ورسم مواقف عملية من دولة الإحتلال ومواصلة كشف ممارساتها العدوانية.