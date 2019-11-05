أردوغان يضع شرطاً للالتزام بالاتفاقيات مع موسكو وواشنطن



وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي، أنها قتلت أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة في شمال غرب سوريا.



وأشاد زعماء العالم بقتل البغدادي، بما في ذلك تركيا، لكن تنظيم الدولة، توعد بالانتقام من الولايات المتحدة.

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستلتزم باتفاقياتها مع أميركا وروسيا، بشأن سوريا طالما التزم البلدان بوعودهما.وأضاف أردوغان، أن وحدات حماية الشعب الكردية لم تغادر تل رفعت ومنبج في سوريا، رغم الاتفاقات مع واشنطن وموسكو، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).وأشار الرئيس التركي أمام نواب من (حزب العدالة والتنمية) الحاكم في أنقرة، إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تنفذ دوريات مشتركة مع وحدات حماية الشعب الكردية داخل سوريا، مضيفاً: "سنواصل عملياتنا في سوريا؛ لحين إنشاء منطقة آمنة هناك".وتابع أردوغان قائلاً: "تركيا ستبقى في الأراضي العراقية والسورية، حتى تحريرها من (التنظيمات الإرهابية) وعلى الجميع أن يعي ذلك جيداً".وأبرمت تركيا، اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، بشأن انسحاب وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها أنقرة جماعة مسلحة، من"المنطقة الآمنة" التي تعتزم إقامتها في شمال شرق سوريا، وفي حين قالت واشنطن وموسكو إن المقاتلين غادروا، أكد أردوغان أن هذا لم يحدث.وشنت تركيا، الشهر الماضي، هجوما في شمال شرقي سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سحب قوات بلاده من المنطقة، حيث أثارت تلك الخطوة قلقاً واسع النطاق بشأن مصير أسرى تنظيم الدولة هناك.ووحدات حماية الشعب هي المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية الحليف الأساسي للولايات المتحدة في هزيمة تنظيم الدولة في المنطقة.وقالت الولايات المتحدة، وحلفاء تركيا الغربيونك إن الهجوم التركي قد يعطل قتال التنظيم، ويساعد على انبعاثه من جديد.لكن تركيا، التي تعتبر وحدات حماية الشعب منظمة مسلحة على صلة بمتمردين أكراد على أراضيها، رفضت هذه المخاوف، وتعهدت بقتال تنظيم الدولة مع حلفائها، ودعت الدول الأوروبية لاستعادة رعاياها، الذين قاتلوا في صفوف التنظيم.