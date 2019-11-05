دولي

أردوغان يضع شرطاً للالتزام بالاتفاقيات مع موسكو وواشنطن

أردوغان يضع شرطاً للالتزام بالاتفاقيات مع موسكو وواشنطن
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستلتزم باتفاقياتها مع أميركا وروسيا، بشأن سوريا طالما التزم البلدان بوعودهما.

وأضاف أردوغان، أن وحدات حماية الشعب الكردية لم تغادر تل رفعت ومنبج في سوريا، رغم الاتفاقات مع واشنطن وموسكو، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

وأشار الرئيس التركي أمام نواب من (حزب العدالة والتنمية) الحاكم في أنقرة، إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تنفذ دوريات مشتركة مع وحدات حماية الشعب الكردية داخل سوريا، مضيفاً: "سنواصل عملياتنا في سوريا؛ لحين إنشاء منطقة آمنة هناك".

وتابع أردوغان قائلاً: "تركيا ستبقى في الأراضي العراقية والسورية، حتى تحريرها من (التنظيمات الإرهابية) وعلى الجميع أن يعي ذلك جيداً".

وأبرمت تركيا، اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، بشأن انسحاب وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها أنقرة جماعة مسلحة، من"المنطقة الآمنة" التي تعتزم إقامتها في شمال شرق سوريا، وفي حين قالت واشنطن وموسكو إن المقاتلين غادروا، أكد أردوغان أن هذا لم يحدث.

وشنت تركيا، الشهر الماضي، هجوما في شمال شرقي سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سحب قوات بلاده من المنطقة، حيث أثارت تلك الخطوة قلقاً واسع النطاق بشأن مصير أسرى تنظيم الدولة هناك.

ووحدات حماية الشعب هي المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية الحليف الأساسي للولايات المتحدة في هزيمة تنظيم الدولة في المنطقة.

وقالت الولايات المتحدة، وحلفاء تركيا الغربيونك إن الهجوم التركي قد يعطل قتال التنظيم، ويساعد على انبعاثه من جديد.

لكن تركيا، التي تعتبر وحدات حماية الشعب منظمة مسلحة على صلة بمتمردين أكراد على أراضيها، رفضت هذه المخاوف، وتعهدت بقتال تنظيم الدولة مع حلفائها، ودعت الدول الأوروبية لاستعادة رعاياها، الذين قاتلوا في صفوف التنظيم.

وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي، أنها قتلت أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة في شمال غرب سوريا.

وأشاد زعماء العالم بقتل البغدادي، بما في ذلك تركيا، لكن تنظيم الدولة، توعد بالانتقام من الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

بريطانيا: راضون عن دورنا في مساعدة إسرائيل على الوجود

بريطانيا: راضون عن دورنا في مساعدة إسرائيل على الوجود

الليكود: نتنياهو يدعم تشكيل حكومة وحدة لا انتخابات مباشرة

الليكود: نتنياهو يدعم تشكيل حكومة وحدة لا انتخابات مباشرة

ترامب رئيس الـ 11 ألف تغريدة بـ (تويتر)

ترامب رئيس الـ 11 ألف تغريدة بـ (تويتر)

القناة 13: مصادر قضائية إسرائيلية تُرجح تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

القناة 13: مصادر قضائية إسرائيلية تُرجح تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

وزير إسرائيلي يقترح إجراء انتخابات لرئاسة الحكومة فقط

وزير إسرائيلي يقترح إجراء انتخابات لرئاسة الحكومة فقط

انتهاء فرص تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة غانتس

انتهاء فرص تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة غانتس

إيران تُعلن موعد الخطوة الرابعة بشأن تقليص التزاماتها من الاتفاق النووي

إيران تُعلن موعد الخطوة الرابعة بشأن تقليص التزاماتها من الاتفاق النووي

انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ رسمياً

انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ رسمياً

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

افتتاح أعمال اكسبوتك 2019 تحت شعار&#34; التكنولوجيا المالية&#34;

افتتاح أعمال اكسبوتك 2019 تحت شعار" التكنولوجيا المالية"

رئيس ديوان الموظفين يبحث مع مسؤولين أردنيين سبل التعاون بين البلدين

رئيس ديوان الموظفين يبحث مع مسؤولين أردنيين سبل التعاون بين البلدين

توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الإسلامية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP

توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الإسلامية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP

مجدلاني: نَعمل على اعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد تمهيداً لإقراره واعتماده

مجدلاني: نَعمل على اعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد تمهيداً لإقراره واعتماده

عريقات يدعو دول العالم إلى إنجاح الانتخابات العامة وخاصة في القدس

عريقات يدعو دول العالم إلى إنجاح الانتخابات العامة وخاصة في القدس

المفتي العام يُحذّر من شراسة العنصرية ضد شعبنا وأرضه ومقدساته

المفتي العام يُحذّر من شراسة العنصرية ضد شعبنا وأرضه ومقدساته

اشتية: الانفكاك عن الاحتلال ليس شعاراً ووارداتنا من العالم زادت بنسبة 16%

اشتية: الانفكاك عن الاحتلال ليس شعاراً ووارداتنا من العالم زادت بنسبة 16%

هيئة الأسرى: تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المضربين علي وزهران والهندي

هيئة الأسرى: تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المضربين علي وزهران والهندي

منوعات

ابتزاز وعلاقة محرمة.. تفاصيل حكم قضائي بحبس وتغريم إعلامية وفاشينيستا شهيرة

ابتزاز وعلاقة محرمة.. تفاصيل حكم قضائي بحبس وتغريم إعلامية وفاشينيستا شهيرة

شاهد: سلمى رشيد تستعيد رشاقتها بوصلة رقص في أول نشاط بعد الولادة

شاهد: سلمى رشيد تستعيد رشاقتها بوصلة رقص في أول نشاط بعد الولادة

قرار بضبط وإحضار حمو بيكا وتوجيه 4 اتهامات له

قرار بضبط وإحضار حمو بيكا وتوجيه 4 اتهامات له

تيم حسن بـ&#34;لوك&#34; جديد من أجل &#34;العميد&#34;

تيم حسن بـ"لوك" جديد من أجل "العميد"

&#34;وقفة الكوع&#34;.. ياسمين صبري تستمر في إبهار متابعيها

"وقفة الكوع".. ياسمين صبري تستمر في إبهار متابعيها

أمل العوضي تنشر فيديو أثناء عملية تطويل لأنفها وتحدث ضجة

أمل العوضي تنشر فيديو أثناء عملية تطويل لأنفها وتحدث ضجة

لحظات عاطفية بين الوليد بن طلال وحفيداته

لحظات عاطفية بين الوليد بن طلال وحفيداته

&#34;يوتيوب&#34; يحذف أغنية &#34;انساي&#34; لمحمد رمضان وسعد لمجرد فجأة

"يوتيوب" يحذف أغنية "انساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد فجأة

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة &#34;فوج&#34; العالمية

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة "فوج" العالمية

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

عربي

صهر بن علي يُوجه رسالة إلى قيس سعيد

صهر بن علي يُوجه رسالة إلى قيس سعيد

شاهد: أمير قطر يُهاجم دول المقاطعة

شاهد: أمير قطر يُهاجم دول المقاطعة

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل

إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل