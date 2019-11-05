شاهد: انتهاء عمليات الإزالة في حقل ألغام عرّابة بجنين













رام الله - دنيا الوطنأعلن المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام في وزارة الداخلية عن انتهاء عمليات إزالة الألغام في حقل عرابة قضاء جنين، البالغة مساحته حوالي 14 دونماً، حيث استغرقت عمليات الإزالة قرابة ثمانية أشهر جرى خلالها العثور على 180 لغم وتم التخلص منها.ويأتي عمل المركز الفلسطيني في إزالة الألغام مع توجهات الحكومة الفلسطينية في إزالة الألغام من الأراضي الفلسطينية لأنها تشكل خطراً حقيقياً على المواطنين، وتعمل على تهميش هذه الأراضي التي هي مصدر رزق المواطنين.وأكد رئيس المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام، العميد أسامة أبو حنانة، على ضرورة تكثيف الجهود الفلسطينية لإرجاع أراضي الحقل لأصحابه الأصليين الذين عانوا الأمرين جراء عدم استخدامهم لأراضيهم الزراعية، لما يزيد عن 50 عاما.كما أكد العميد أبو حنانة أن عملية إزالة الألغام القريبة من التجمعات السكانية أصبحت مطلبًا ملحًا للمواطنين، لما تسببه من أضرار جسدية ونفسية، مشيراً إلى أنه بعد إزالة هذه الألغام سيتمكن أصحاب الأراضي من الاستفادة من أراضيهم، في الزراعة، والمشاريع الأخرى.وأضاف: أن هذه الحقول ستكون صالحة للاستخدام وإبعاد شبح الموت عن المواطنين وسيكون هناك المزيد من الجهد لإزالة الألغام من الأراضي الفلسطينية.والجدير بالذكر أن العديد من الشهداء والجرحى سقطوا في هذا الحقل بينهم شقيقين وبذلك تخلص مواطنو بلدة عرابة من الكابوس الجاثم على المنطقة.