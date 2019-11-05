شؤون فلسطينية

شاهد: انتهاء عمليات الإزالة في حقل ألغام عرّابة بجنين

شاهد: انتهاء عمليات الإزالة في حقل ألغام عرّابة بجنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام في وزارة الداخلية عن انتهاء عمليات إزالة الألغام في حقل عرابة قضاء جنين، البالغة مساحته حوالي 14 دونماً، حيث استغرقت عمليات الإزالة قرابة ثمانية أشهر جرى خلالها العثور على 180 لغم وتم التخلص منها.

ويأتي عمل المركز الفلسطيني في إزالة الألغام مع توجهات الحكومة الفلسطينية في إزالة الألغام من الأراضي الفلسطينية لأنها تشكل خطراً حقيقياً على المواطنين، وتعمل على تهميش هذه الأراضي التي هي مصدر رزق المواطنين.

وأكد رئيس المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام، العميد أسامة أبو حنانة، على ضرورة تكثيف الجهود الفلسطينية لإرجاع أراضي الحقل لأصحابه الأصليين الذين عانوا الأمرين جراء عدم استخدامهم لأراضيهم الزراعية، لما يزيد عن 50 عاما.

كما أكد العميد أبو حنانة أن عملية إزالة الألغام القريبة من التجمعات السكانية أصبحت مطلبًا ملحًا للمواطنين، لما تسببه من أضرار جسدية ونفسية، مشيراً إلى أنه بعد إزالة هذه الألغام سيتمكن أصحاب الأراضي من الاستفادة من أراضيهم، في الزراعة، والمشاريع الأخرى.

وأضاف: أن هذه الحقول ستكون صالحة للاستخدام وإبعاد شبح الموت عن المواطنين وسيكون هناك المزيد من الجهد لإزالة الألغام من الأراضي الفلسطينية.

والجدير بالذكر أن العديد من الشهداء والجرحى سقطوا في هذا الحقل بينهم شقيقين وبذلك تخلص مواطنو بلدة عرابة من الكابوس الجاثم على المنطقة.





أخبار ذات صلة

بحر: قضية الأسرى أولوية عمل المقاومة الفلسطينية

بحر: قضية الأسرى أولوية عمل المقاومة الفلسطينية

بلدية غزة تقرر نقل مكان سوق السيارات بغزة لهذه الأسباب

بلدية غزة تقرر نقل مكان سوق السيارات بغزة لهذه الأسباب

الشيوخي يُشيد بإنجازات حملة مكافحة التهريب في جنوب الخليل

الشيوخي يُشيد بإنجازات حملة مكافحة التهريب في جنوب الخليل

حمد تبحث آليات التعاون مع القنصل الإيطالي

حمد تبحث آليات التعاون مع القنصل الإيطالي

الديمقراطية تدعو قيادة السلطة واللجنة التنفيذية لموقف عملي من إنشاء &#34;الهوائي&#34; بالقدس

الديمقراطية تدعو قيادة السلطة واللجنة التنفيذية لموقف عملي من إنشاء "الهوائي" بالقدس

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة ووزارتا التربية والسياحة يفتتحون مشروع المتحف المتنقل

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة ووزارتا التربية والسياحة يفتتحون مشروع المتحف المتنقل

&#34;الصندوق الفلسطيني للتشغيل&#34; و&#34;المؤسسة المصرفية&#34; يوقعان مذكرة تفاهم لدعم المشاريع الريادية للشباب

"الصندوق الفلسطيني للتشغيل" و"المؤسسة المصرفية" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم المشاريع الريادية للشباب

الخارجية: قرارات الاحتلال بالاستيلاء على الأرض تتسارع وسط صمت دولي مُريب

الخارجية: قرارات الاحتلال بالاستيلاء على الأرض تتسارع وسط صمت دولي مُريب

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

بحر: قضية الأسرى أولوية عمل المقاومة الفلسطينية

بحر: قضية الأسرى أولوية عمل المقاومة الفلسطينية

شاهد: انتهاء عمليات الإزالة في حقل ألغام عرّابة بجنين

شاهد: انتهاء عمليات الإزالة في حقل ألغام عرّابة بجنين

الشيوخي يُشيد بإنجازات حملة مكافحة التهريب في جنوب الخليل

الشيوخي يُشيد بإنجازات حملة مكافحة التهريب في جنوب الخليل

حمد تبحث آليات التعاون مع القنصل الإيطالي

حمد تبحث آليات التعاون مع القنصل الإيطالي

الديمقراطية تدعو قيادة السلطة واللجنة التنفيذية لموقف عملي من إنشاء &#34;الهوائي&#34; بالقدس

الديمقراطية تدعو قيادة السلطة واللجنة التنفيذية لموقف عملي من إنشاء "الهوائي" بالقدس

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة ووزارتا التربية والسياحة يفتتحون مشروع المتحف المتنقل

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة ووزارتا التربية والسياحة يفتتحون مشروع المتحف المتنقل

&#34;الصندوق الفلسطيني للتشغيل&#34; و&#34;المؤسسة المصرفية&#34; يوقعان مذكرة تفاهم لدعم المشاريع الريادية للشباب

"الصندوق الفلسطيني للتشغيل" و"المؤسسة المصرفية" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم المشاريع الريادية للشباب

الخارجية: قرارات الاحتلال بالاستيلاء على الأرض تتسارع وسط صمت دولي مُريب

الخارجية: قرارات الاحتلال بالاستيلاء على الأرض تتسارع وسط صمت دولي مُريب

منوعات

شاهد: سلمى رشيد تستعيد رشاقتها بوصلة رقص في أول نشاط بعد الولادة

شاهد: سلمى رشيد تستعيد رشاقتها بوصلة رقص في أول نشاط بعد الولادة

قرار بضبط وإحضار حمو بيكا وتوجيه 4 اتهامات له

قرار بضبط وإحضار حمو بيكا وتوجيه 4 اتهامات له

تيم حسن بـ&#34;لوك&#34; جديد من أجل &#34;العميد&#34;

تيم حسن بـ"لوك" جديد من أجل "العميد"

&#34;وقفة الكوع&#34;.. ياسمين صبري تستمر في إبهار متابعيها

"وقفة الكوع".. ياسمين صبري تستمر في إبهار متابعيها

أمل العوضي تنشر فيديو أثناء عملية تطويل لأنفها وتحدث ضجة

أمل العوضي تنشر فيديو أثناء عملية تطويل لأنفها وتحدث ضجة

لحظات عاطفية بين الوليد بن طلال وحفيداته

لحظات عاطفية بين الوليد بن طلال وحفيداته

&#34;يوتيوب&#34; يحذف أغنية &#34;انساي&#34; لمحمد رمضان وسعد لمجرد فجأة

"يوتيوب" يحذف أغنية "انساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد فجأة

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة &#34;فوج&#34; العالمية

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة "فوج" العالمية

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

ديانا حداد ترد على أزمة &#34;تعلى وتتعمر يا دار&#34;مع نجوى كرم

ديانا حداد ترد على أزمة "تعلى وتتعمر يا دار"مع نجوى كرم

عربي

صهر بن علي يُوجه رسالة إلى قيس سعيد

صهر بن علي يُوجه رسالة إلى قيس سعيد

شاهد: أمير قطر يُهاجم دول المقاطعة

شاهد: أمير قطر يُهاجم دول المقاطعة

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل

إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل