شؤون فلسطينية

بلدية غزة تقرر نقل مكان سوق السيارات بغزة لهذه الأسباب

بلدية غزة تقرر نقل مكان سوق السيارات بغزة لهذه الأسباب
خاص دنيا الوطن
أكد مروان الغول، عضو المجلس البلدي في قطاع غزة، أنه تقرر نقل سوق السيارات من شارع صلاح الدين بحي الزيتون شرق مدينة غزة، إلى سوق السيارات المركزي الجديد بشارع الحرية مقابل قصر العدل، بمدينة غزة، وذلك يوم السبت المقبل.

وأوضح الغول في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن قرار النقل له إيجابيات، لافتاً إلى أن المكان الجديد يتسع لأكثر عدد من السيارات، كما أنه مجهز بوسائل الحماية والأمن والمراقبة، ومزود بكافتيريا.

وأشار الغول إلى أنه من ناحية الشكل الإداري، فإن المكان الجديد سيكون مريحاً وأفضل بكثير للمواطن والتاجر، منوهاً في الوقت ذاته، إلى أن المكان الجديد مجهز بدائرة للمرور، فبدلاً من أن يتوجه المواطن إلى دائرة المرور وسط قطاع غزة، يستطيع إنجاز معاملاته بنفس المكان، بالإضافة إلى إمكانية فحص السيارات المستعملة فيه، ما يُوفر عليه الوقت والجهد.

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