شؤون فلسطينية

الشيوخي يُشيد بإنجازات حملة مكافحة التهريب في جنوب الخليل

الشيوخي يُشيد بإنجازات حملة مكافحة التهريب في جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أشاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخي، خلال زيارته لمديريات ضريبة الدخل والقيمة المضافة في مدينة دورا، بإنجازات حملة مكافحة التهريب في جنوب محافظة الخليل.

ورافق الشيوخي في هذه الزيارة، عضو الهيئة الإدارية لاتحاد جمعيات حماية المستهلك، رشدي سدر.

وخلال الزيارة التقى الشيوخي مع القائمين على الحملة، وحضر اللقاء عدد من ضباط وموظفي الضابطة الجمركية المشاركين بالحملة، وعلى رأسهم النقيب يوسف النواجعة.

وبداية الزيارة، رحب مدير مديرية ضريبة الدخل في جنوب محافظة الخليل، عادل عدوان، ونائب المدير حسن اخليل، بوفد حماية المستهلك وبالحضور.

وشرح عدوان أهداف الحملة وعلى رأس الأهداف حماية المواطنين والمستهلكين من البضائع والسلع الفاسدة وغير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني وبالصحة والسلامة العامة.

وثمّن رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، الجهود الكبيرة والمتابعات المتواصلة التي يقوم بها ويبذلها مدراء وموظفو الضريبة المضافة والدخل والضابطة الجمركية جنوب محافظة الخليل وفي جميع المحافظات بالتعاون مع الإخوة في مديريات الصحة والاقتصاد الوطني والزراعة وجميع جهات الاختصاص الرسمية والأمنية والشرطية والوطنية والأهلية والشعبية التي تحمي حقوق المستهلك الفلسطيني وخصوصاً حقه في السلعة النظيفة والآمنة وحقه بالعدالة في الجودة والسعر وحقه في الحصول على الفاتورة الضرببية.

وأكد الشيوخي على ضرورة استمرار التعاون والعمل المشترك بين جميع الجهات الفلسطينية من أجل مواجهة التحديات والأخطار الاحتلالية من أجل حماية الأمن الصحي والأمن الغذائي والأمن الاقتصادي والأمن القومي الفلسطيني بشكل عام في ظل الحصار والقرصنة الإسرائيلية والضغوط التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي الإحلالي علينا وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا الصامد وقيادتنا وسلطتنا الفلسطينية بهذه المرحلة الدقيقة والخطرة.

وفي نفس الإطار شرح مدير ضريبة الدخل، عادل عدوان، ومدير ضريبة القيمة المضافة، بلال عاشور والنقيب يوسف النواجعة أهمية الحملة في تعقب مهربي البضائع الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي وبضائع المستوطنات التي تضر بالاقتصاد الوطني، وبالصحة والسلامة العامة، وتقديم المهربين للعدالة.

وكشف عادل عدوان، النقاب عن قيام الحملة بضبط كميات كبيرة من اللحوم والبضائع المخالفة للقانون ولشروط الصحة والسلامة العامة وضبط كميات من السكاكر والحلويات والسلع التي تباع للمقاصف المدرسية، والتي يتناولها أطفالنا وما تشكله من خطورة على الأطفال والطلاب والصحة والسلامة العامة.

وأكد الشيوخي على ضرورة استمرار حملات مكافحة التهريب والضرب بيد من حديد على يد المهربين وفق القانون وتقديم المخالفين للعدالة.

وأشار إلى أهمية الدور الكبير الذي يقوم فيه موظفو وفرسان وصقور الضابطة الجمركية في محافظة الخليل وفي مقدمتهم العقيد وائل العناتي مدير الضابطة في محافظة الخليل.

وأشاد في نفس السياق بالجهاز القضائي الفلسطيني وبجهود النيابة العامة وعلى رأسها، النائب العام المستشار أكرم الخطيب ونيابة الجرائم الاقتصادية وفي مقدمتها، رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية في مكتب النائب العام الأستاذ علاء التميمي وفي محافظة الخليل مالك الوحيدي.

وأشاد بجهود ومتابعات جميع الأجهزة التنفيذية والمؤسسة الأمنية
والشرطية وبمنظومة القوانين السارية التي تجرم المهربين ومروجي البضائع غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومروجي بضائع وخدمات المستوطنات وجميع السلع غير القانونية بتوجيهات ومتابعات حثيثة من قبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية
والحكومة الفلسطينية، ووزراء الاختصاص والنائب العام وقادة الأجهزة الأمنية والشرطية، وعلى رأسهم قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء اياد بركات، وقائد جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقائد جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح وقائد جهاز الشرطة والأمن العام اللواء حازم عطا الله، وقائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان.


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