شؤون فلسطينية

حمد تبحث آليات التعاون مع القنصل الإيطالي

حمد تبحث آليات التعاون مع القنصل الإيطالي
رام الله - دنيا الوطن
بحثت د. آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، مع القنصل الايطالي فابيو سوكولوتشي، بحضور مديرة التعاون الانمائي الايطالي كريستينا ناتولي، توطيد العلاقات المتينة والآفاق المستقبلية، بحضور كادر من الوزارة.

وأشادت بالعلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين والبلدين، مثمنةً الدعم الايطالي الدائم للشعب الفلسطيني ووقوفهم إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية، وحل الدولتين والسلام العادل، في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

ثم قدمت حمد لمحة عن عمل وزارة شؤون المرأة على السياسات والقوانين التي تهدف لتعزيز المساواة وتمكين النساء سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً، ومناهضة العنف ضد المرأة، ووحدات النوع الإجتماعي في الوزارات، والأجهزة الأمنية، ومراكز تواصل في المحافظات لتقديم الخدمة المباشرة للنساء، وعملت على كثير من المحاور لتضمين قضايا النوع الإجتماعي في خطط الحكومة.  

وتحدثت وزير شؤون المرأة عن أبرز المحاور التي تعمل عليها الوزارة حالياً بالتعاون مع الشركاء ومنها نشر سيداو في الجريدة الرسمية، وموائمة التشريعات الفلسطينية، وقانون حماية الأسرة من العنف، ومسح العنف، والمرصد الوطني للعنف، واللجنة الاستشارية للوزارة.

بدوره، أعرب سوكولوتشي عن سعادته بهذا اللقاء الهام، مؤكداً استعداده لتقديم المزيد من الدعم والمساعدة والتسهيلات لاستمرار الدعم المقدم من قبل الحكومة الايطالية لقضايا المرأة، والتنسيق المباشر مع مكتب الاتحاد الأوروبي.

وأشار سوكولوتشي إلى ضرورة استمرار عقد اللقاءات الثنائية بين الطرفين من أجل مناقشة كافة القضايا المستجدة وتفعيل التعاون المشترك خلال المرحلة القادمة.

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