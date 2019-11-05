شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدعو قيادة السلطة واللجنة التنفيذية لموقف عملي من إنشاء "الهوائي" بالقدس

الديمقراطية تدعو قيادة السلطة واللجنة التنفيذية لموقف عملي من إنشاء "الهوائي" بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إنشاء قطار هوائي (تلفريك) في مدينة القدس المحتلة، بأنه خطوة جديدة وخطيرة على طريق بناء الوقائع الميدانية، لتغيير طابع المدينة المحتلة، واستكمال عملية تهويدها، في سياق الادعاء بأنها عاصمة دولة إسرائيل، مستندة في ذلك إلى صفقة ترامب نتنياهو، وسياسة الدعم غير المحدود الذي توفره لها الإدارة الأميركية الحالية.

واستهجنت الجبهة، أن تقوم دولة الاحتلال بكل هذه الخطوات، الهادفة إلى القضاء على الشخصية الوطنية والعربية، لمدينة القدس المحتلة، بما في ذلك الاعتداء والتطاول على مقدساتها المسلمة والمسيحية، في ظل غياب أي رد فعل عملي وميداني، فلسطيني وعربي ومسلم في آن.

وأضافت الجبهة، أن إكتفاء السلطة الفلسطينية وقيادتها وحكومتها ووزارة خارجيتها، بالإدانة والاستنكار وإصدار البيانات الصحفية لن يعرقل إجراءات الاحتلال، ويضع حداً لسياساته، خاصة وأن زمام القرار السياسي والميداني والعملي، هو بيد قيادة السلطة واللجنة التنفيذية، وباقي مؤسسات السلطة، ما يدعو للتساؤل عن مغزى هذا الصمت، وهذا التجاهل، وهذا التلكؤ في اتخاذ إجراءات رادعة، يمكن أن تشكل رداً عملياً على سياسات الاحتلال، في مقدمها سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، إلى أن تعترف بدولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران، ووقف كل أشكال الاستيطان ومنها أيضاً، وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ومنها كذلك مقاطعة البضائع الإسرائيلية وفق خطة مدروسة، وليس عبر قرارات مرتجلة، وعشوائية وفوضوية.

وختمت الجبهة، داعية الدول العربية والمسلمة، التي لها علاقات مع دولة الاحتلال، بقطع هذه العلاقات، وتنفيذ قرارات القمم العربية والمسلمة، بقطع العلاقة مع الدول التي تعترف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة إسرائيل، وتنقل سفاراتها إليها.

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