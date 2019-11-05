شؤون فلسطينية

الخارجية: قرارات الاحتلال بالاستيلاء على الأرض تتسارع وسط صمت دولي مُريب

الخارجية: قرارات الاحتلال بالاستيلاء على الأرض تتسارع وسط صمت دولي مُريب
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن قرارات وأوامر الاستيلاء ووضع اليد على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، تتسارع في استغلال بشع للانحياز الأميركي الكامل لدولة الاحتلال كنافذة فرص ذهبية لاستكمال عمليات أسرلة، وضم الضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذه القرارات والأوامر تتم بتعليمات مباشرة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وكان آخرها إقدام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على 129 دونماً من أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل، والإخطار بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، و243 دونماً من أراضي بلدة صوريف شمال غرب الخليل، و66 دونماً من أراضي قرية بيت دقه شمال غرب القدس، و150 دونماً من اراضي بلدة بيت لقيا غرب رام الله، بالإضافة الى اعتداءات المستوطنين المتواصلة على المزارعين الفلسطينيين وإقدامهم على إغراق مزروعات ومحاصيل المواطنين بالمياه العادمة، كما حدث في منطقة جنوب غرب بيت لحم، هذا كله وسط إقدام عدد من أركان اليمين الحاكم تقديم مشاريع قوانين عنصرية لفرض السيادة الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي على عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف البيان، أن الوزارة إذ تقدر البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بخصوص مصادرات الأمس، فإنها تتساءل: ماذا عن مصادرات اليوم؟ وماذا عن مصادرات يوم غد وبعد غد؟ من الواضح أن الاتحاد الأوروبي، يعتقد أنه بتصديره هذه البيانات يعفي نفسه من مسؤولية المحاسبة والمساءلة الواجبة وفق القانون الدولي، والأمر يشمل أيضا التجمعات الإقليمية جمعاء ودون استثناء، كما يستوجب ردود فعل على مستوى هذا الحدث الخطير من كافة دول العالم.

وأكدت الوزارة في بيانها أن التوجه الحالي لدولة الاحتلال يتمثل في القضاء على إمكانية قيام الدولة الفلسطينية عبر التسريع في الاستيلاء على المئات بل آلاف الدونمات في مناطق حساسة ورئيسة في الضفة الغربية بهدف القضاء على حل الدولتين.

وأشارت إلى أن هذه الاجراءات الاسرائيلية المتسارعة في الاستيلاء على الارض الفلسطينية إنما تعكس مخططا جهنميا فاشيا عنصريا كولونياليا تقوده دولة الاحتلال وبتواطؤ كامل من الولايات المتحدة الاميركية، التي توفر لدولة الاحتلال ليس فقط الدعم والاسناد والتشجيع، إنما الحماية والحصانة من المساءلة والمحاسبة، ما يجعل هذه الإدارة شريكاً في الجريمة المرتكبة يوميا بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، كما أن سكوت المجتمع الدولي وخوفه من توجيه الانتقادات لدولة الاحتلال يجعل منه أيضاً شريكاً في الجريمة.

وشددت على أن المطلوب إحراج هذه الدول لصمتها على هذه الجريمة، ومساءلتها من قبل منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني والاحزاب لديها، كما يجب على وسائل الإعلام كشف حالة الحماية التي توفرها ادارة ترمب لهذه الجرائم اليومية بحق شعبنا وارضه ومقدساته وممتلكاته، مبينة ان التوجه الحالي لسياسة دولة الاحتلال هو في تصفية القضية الفلسطينية، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وهذا ما يوشك الاحتلال على الانتهاء منه، فماذا نحن فاعلون؟

أخبار ذات صلة

بحر: قضية الأسرى أولوية عمل المقاومة الفلسطينية

بحر: قضية الأسرى أولوية عمل المقاومة الفلسطينية

شاهد: انتهاء عمليات الإزالة في حقل ألغام عرّابة بجنين

شاهد: انتهاء عمليات الإزالة في حقل ألغام عرّابة بجنين

بلدية غزة تقرر نقل مكان سوق السيارات بغزة لهذه الأسباب

بلدية غزة تقرر نقل مكان سوق السيارات بغزة لهذه الأسباب

الشيوخي يُشيد بإنجازات حملة مكافحة التهريب في جنوب الخليل

الشيوخي يُشيد بإنجازات حملة مكافحة التهريب في جنوب الخليل

حمد تبحث آليات التعاون مع القنصل الإيطالي

حمد تبحث آليات التعاون مع القنصل الإيطالي

الديمقراطية تدعو قيادة السلطة واللجنة التنفيذية لموقف عملي من إنشاء &#34;الهوائي&#34; بالقدس

الديمقراطية تدعو قيادة السلطة واللجنة التنفيذية لموقف عملي من إنشاء "الهوائي" بالقدس

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة ووزارتا التربية والسياحة يفتتحون مشروع المتحف المتنقل

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة ووزارتا التربية والسياحة يفتتحون مشروع المتحف المتنقل

&#34;الصندوق الفلسطيني للتشغيل&#34; و&#34;المؤسسة المصرفية&#34; يوقعان مذكرة تفاهم لدعم المشاريع الريادية للشباب

"الصندوق الفلسطيني للتشغيل" و"المؤسسة المصرفية" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم المشاريع الريادية للشباب

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

بحر: قضية الأسرى أولوية عمل المقاومة الفلسطينية

بحر: قضية الأسرى أولوية عمل المقاومة الفلسطينية

شاهد: انتهاء عمليات الإزالة في حقل ألغام عرّابة بجنين

شاهد: انتهاء عمليات الإزالة في حقل ألغام عرّابة بجنين

الشيوخي يُشيد بإنجازات حملة مكافحة التهريب في جنوب الخليل

الشيوخي يُشيد بإنجازات حملة مكافحة التهريب في جنوب الخليل

حمد تبحث آليات التعاون مع القنصل الإيطالي

حمد تبحث آليات التعاون مع القنصل الإيطالي

الديمقراطية تدعو قيادة السلطة واللجنة التنفيذية لموقف عملي من إنشاء &#34;الهوائي&#34; بالقدس

الديمقراطية تدعو قيادة السلطة واللجنة التنفيذية لموقف عملي من إنشاء "الهوائي" بالقدس

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة ووزارتا التربية والسياحة يفتتحون مشروع المتحف المتنقل

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة ووزارتا التربية والسياحة يفتتحون مشروع المتحف المتنقل

&#34;الصندوق الفلسطيني للتشغيل&#34; و&#34;المؤسسة المصرفية&#34; يوقعان مذكرة تفاهم لدعم المشاريع الريادية للشباب

"الصندوق الفلسطيني للتشغيل" و"المؤسسة المصرفية" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم المشاريع الريادية للشباب

الخارجية: قرارات الاحتلال بالاستيلاء على الأرض تتسارع وسط صمت دولي مُريب

الخارجية: قرارات الاحتلال بالاستيلاء على الأرض تتسارع وسط صمت دولي مُريب

منوعات

شاهد: سلمى رشيد تستعيد رشاقتها بوصلة رقص في أول نشاط بعد الولادة

شاهد: سلمى رشيد تستعيد رشاقتها بوصلة رقص في أول نشاط بعد الولادة

قرار بضبط وإحضار حمو بيكا وتوجيه 4 اتهامات له

قرار بضبط وإحضار حمو بيكا وتوجيه 4 اتهامات له

تيم حسن بـ&#34;لوك&#34; جديد من أجل &#34;العميد&#34;

تيم حسن بـ"لوك" جديد من أجل "العميد"

&#34;وقفة الكوع&#34;.. ياسمين صبري تستمر في إبهار متابعيها

"وقفة الكوع".. ياسمين صبري تستمر في إبهار متابعيها

أمل العوضي تنشر فيديو أثناء عملية تطويل لأنفها وتحدث ضجة

أمل العوضي تنشر فيديو أثناء عملية تطويل لأنفها وتحدث ضجة

لحظات عاطفية بين الوليد بن طلال وحفيداته

لحظات عاطفية بين الوليد بن طلال وحفيداته

&#34;يوتيوب&#34; يحذف أغنية &#34;انساي&#34; لمحمد رمضان وسعد لمجرد فجأة

"يوتيوب" يحذف أغنية "انساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد فجأة

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة &#34;فوج&#34; العالمية

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة "فوج" العالمية

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

ديانا حداد ترد على أزمة &#34;تعلى وتتعمر يا دار&#34;مع نجوى كرم

ديانا حداد ترد على أزمة "تعلى وتتعمر يا دار"مع نجوى كرم

عربي

صهر بن علي يُوجه رسالة إلى قيس سعيد

صهر بن علي يُوجه رسالة إلى قيس سعيد

شاهد: أمير قطر يُهاجم دول المقاطعة

شاهد: أمير قطر يُهاجم دول المقاطعة

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل

إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل