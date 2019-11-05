الليكود: نتنياهو يدعم تشكيل حكومة وحدة لا انتخابات مباشرة





وتأتي تصريحات الحزب، بعد مبادرة من رئيس حزب (شاس) لإجراء انتخابات مباشرة في الكنيست؛ لاختيار رئيس الوزراء المقبل بين غانتس ونتنياهو.

رام الله - دنيا الوطنقال حزب (الليكود) الإسرائيلي، إن رئيسه بنيامين نتنياهو لا يروج لقانون الانتخابات المباشر، بل لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق موقع (واللا) الإسرائيلي.