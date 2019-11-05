دولي

الليكود: نتنياهو يدعم تشكيل حكومة وحدة لا انتخابات مباشرة

الليكود: نتنياهو يدعم تشكيل حكومة وحدة لا انتخابات مباشرة
رام الله - دنيا الوطن
قال حزب (الليكود) الإسرائيلي، إن رئيسه بنيامين نتنياهو لا يروج لقانون الانتخابات المباشر، بل لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق موقع (واللا) الإسرائيلي. 

وتأتي تصريحات الحزب، بعد مبادرة من رئيس حزب (شاس) لإجراء انتخابات مباشرة في الكنيست؛ لاختيار رئيس الوزراء المقبل بين غانتس ونتنياهو.

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