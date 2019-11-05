مركزية (فتح) تجتمع اليوم لمناقشة ملف الانتخابات

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خاص دنيا الوطن

أكدت دلال سلامة، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن اللجنة، ستجتمع مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف الانتخابات الفلسطينية، التي دعا إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وقالت سلامة لـ"دنيا الوطن": "نحن اليوم مجتمعون لمناقشة موضوع الانتخابات، وما وصل إليه الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، في قطاع غزة بناء على تكليف الرئيس له، للبدء بعملية التحضير لإجراء انتخابات عامة، تشريعية ثم رئاسية، بالإضافة إلى مناقشة ما وصل إليه خلال لقاءاته مع كافة الفصائل والقوى".



وفي السياق، أوضحت سلامة، أن الرئيس عباس قابل ناصر، بعد زيارته الأخيرة لقطاع غزة، لافتة إلى أن هناك عدداً من القضايا التي ناقشها الرئيس مع ناصر، والتي تعبر عن إرادة فلسطينية حقيقية للتوجه للانتخابات، وضرورة أن تشمل الوطن كله، والقدس في المقدمة، وبالإضافة إلى أن تضمن التنفيذ من بوابة التمثيل النسبي الكامل.



وفي السياق، قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: "يجب على الجميع، أن يُسلم بنتائج الانتخابات، كما يجب أن تكون في أجواء من الشفافية والمصداقية والنزاهة، التي تعودنا عليها في الانتخابات التشريعية السابقة".



وأضافت: "توجه ناصر إلى قطاع غزة، حاملاً معه عدداً من القضايا التي تحتاج إلى إيضاحات، حول موقف كل الفصائل، بما فيها حركة حماس، ونحن نجتمع الليلة؛ لنحدد موقفنا من هذه القضايا لنقدمها للسيد الرئيس".



وتابعت سلامة بقولها: "هناك قضايا مطروحة، هي تأكيد على الإرادة السياسية الحقيقية لإجراء الانتخابات، والالتزام بأن يكون الوطن وحدة واحدة، والعمل وفق قانون الانتخابات 2007 وفق التمثيل النسبي الكامل، وكيف يمكن أن يكون هناك ضمان بوجود انتخابات شفافة ونزيهة، وأن يلتزم الجميع بنتائج الانتخابات".



وأردفت بقولها: "كل هذه القضايا، تم إثار النقاش حولها مسبقاً، من أجل أن يُصدر الرئيس مرسومه بموعد الانتخابات، بعد أن تصله ردود كافية ووافية من كل الفصائل بما فيها حماس".