شؤون فلسطينية

قيادي بالمنظمة يُطالب بإشراف دولي على الانتخابات الفلسطينية

قيادي بالمنظمة يُطالب بإشراف دولي على الانتخابات الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة العلاقات الدولية، زياد أبو عمرو، بريطانيا وجهات دولية، بالإشراف على الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

جاء ذلك، خلال لقاء أبو عمرو، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في رام الله، القنصل البريطاني العام لدى دولة فلسطين فيليب هول، حيث استعرض أبو عمرو، آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات العامة، وفق (وفا).

وأكد أبو عمرو، على أهمية إجراء هذه الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، مطالباً القنصل العام بأن تقوم بريطانيا، وجهات دولية أخرى بالإشراف على هذه الانتخابات.

كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين فلسطين وبريطانيا في العديد من المجالات، والتأكيد على أهمية استمرار هذه العلاقات وتعزيزها.

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