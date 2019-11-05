شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان بالقدس

الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت عائلة العباسي، بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، هدمت منزلاً مكوناً من طابق واحد، يعود لعائلة المقدسي معتصم العباسي في حي عين اللوزة في سلوان؛ بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة للبناء، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقالت: "إن قوات الاحتلال، أجبرت العائلة على إخلاء المبنى بالقوة، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، قبل أن تبدأ بهدمه".

يذكر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت في السابع عشر من تموز/ يوليو الماضي، أربعة محلات تجارية في بلدة سلوان، تعود ملكيتها للعائلة ذاتها.

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