القناة 13: مصادر قضائية إسرائيلية تُرجح تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء أمس الاثنين، أن مصادر قضائية إسرائيلية، ترجح تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الملف المعروف إعلامياً بـ 1000.



وقالت المصادر: "إن النيابة العامة الإسرائيلية، أنهت المشاورات في ملف الفساد رقم 1000، وسيتم اتخاذ القرار قريباً"، بحسب القناة ذاتها.



ونقلت القناة، عن المصادر ذاتها، أن المستشار القضائي للحكومة، قد يوجه لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.



وأشارت، إلى أن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، قد يعرضه للتوقيف، والحبس لعدة سنوات.