هيئة الأسرى: الاحتلال يُصدر أوامر اعتقال إداري بحق 85 معتقلاً بأكتوبر الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت (85) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى، لمدد تتراوح ما بين (ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، وذلك خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وبينت الهيئة أن المعتقلين الذين صدر بحقهم أوامر تمديد اعتقال إداري هم: جهاد ناجي، جبريل الأطرش، ثائر حمدان، رشاد حماد، محمد ابراهيم، ابراهيم عايش، اسلام مجاهد، نور الدين قواسمه، محمد ابو صفية، خالد الحاج، حسن شوكة، عايد دودين، علاء السعدي، وليد عصفور، حاتم صبارنة، احمد زهران، احمد ابو طيور، مروان ابو فارة، مجدي قطب، حسان عواد، علي بطاط، محمود حماد، منتصر ابو عزوم، محمد هيموني، بلال داهود، توفيق ابو عرقوب، عاهد ابو فارة، محمد محسن، ورد مشني، عبد الفتاح حامد، ابراهيم صومان، عز الدين ابو سنينة، طارق حسين، عدنان خضر.



أما عن الأسرى الذين صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري جديدة فهم كل من: عمر عياش، مجاهد صالح، معاذ مسالمة، عبد الهادي ابو عيش، مهدي صبري، علي فرعون، يحيى الزين، أحمد ابو هشهش، عز الدين الزين، بدران جابر، جمعة ابو جبل، قسام زيد، رغد شمروخ، نسيم براغته، عبد الرحمن عوض الله، فيصل عروج.