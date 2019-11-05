دولي

وزير إسرائيلي يقترح إجراء انتخابات لرئاسة الحكومة فقط

وزير إسرائيلي يقترح إجراء انتخابات لرئاسة الحكومة فقط
رام الله - دنيا الوطن
طرح الوزير الإسرائيلي، أرييه درعي، اقتراحًا مثيراً خلال اجتماع كتلة اليمين، أمس، يدعو لإجراء انتخابات مباشرة لرئيس الحكومة، ليحسم الجمهور بين نتنياهو وغانتس، وبالتالي لا يتم حل الكنيست.

ووفقًا لهذا الاقتراح، يتم تعديل القانون من خلال أمر طارئ، يحدد إجراء انتخابات في غضون شهر واحد، فقط لرئيس الوزراء، دون حل الكنيست، ويستند ذلك إلى سجل الناخبين نفسه الذي تم استخدامه في آخر حملتين انتخابيتين، حسب صحيفة (هآرتس).

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه فكرة أولية، من المشكوك أنها ستتدحرج، وتنتقل إلى خطوط عملية.

أخبار ذات صلة

ترامب رئيس الـ 11 ألف تغريدة بـ (تويتر)

ترامب رئيس الـ 11 ألف تغريدة بـ (تويتر)

القناة 13: مصادر قضائية إسرائيلية تُرجح تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

القناة 13: مصادر قضائية إسرائيلية تُرجح تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

انتهاء فرص تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة غانتس

انتهاء فرص تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة غانتس

إيران تُعلن موعد الخطوة الرابعة بشأن تقليص التزاماتها من الاتفاق النووي

إيران تُعلن موعد الخطوة الرابعة بشأن تقليص التزاماتها من الاتفاق النووي

انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ رسمياً

انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ رسمياً

برشلونة تحتج على زيارة ملك إسبانيا للمدينة

برشلونة تحتج على زيارة ملك إسبانيا للمدينة

الولايات المتحدة ترصد مكافأة ضخمة مقابل معلومات بشأن عميل سابق

الولايات المتحدة ترصد مكافأة ضخمة مقابل معلومات بشأن عميل سابق

بينيت يرفض عرضاً من نتنياهو للوزارة وعضوية الكابينت

بينيت يرفض عرضاً من نتنياهو للوزارة وعضوية الكابينت

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان بالقدس

الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان بالقدس

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

شاهد: قوات الاحتلال تُصادر معدات مخرطة لإنتاج أسلحة برام الله

شاهد: قوات الاحتلال تُصادر معدات مخرطة لإنتاج أسلحة برام الله

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة يُشيد بالمبادرات والنشاط التعليمي بالمدارس الحكومية

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة يُشيد بالمبادرات والنشاط التعليمي بالمدارس الحكومية

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 40 عاملاً من جنين داخل أراضي الـ 48

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 40 عاملاً من جنين داخل أراضي الـ 48

أبو النجا يُشيد بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية الموظفين المدنيين المتقاعدين

أبو النجا يُشيد بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية الموظفين المدنيين المتقاعدين

حماس: مُصادقة الاحتلال على خط القطار الهوائي استمرار لسياسة تهويد القدس

حماس: مُصادقة الاحتلال على خط القطار الهوائي استمرار لسياسة تهويد القدس

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

منوعات

&#34;وقفة الكوع&#34;.. ياسمين صبري تستمر في إبهار متابعيها

"وقفة الكوع".. ياسمين صبري تستمر في إبهار متابعيها

أمل العوضي تنشر فيديو أثناء عملية تطويل لأنفها وتحدث ضجة

أمل العوضي تنشر فيديو أثناء عملية تطويل لأنفها وتحدث ضجة

لحظات عاطفية بين الوليد بن طلال وحفيداته

لحظات عاطفية بين الوليد بن طلال وحفيداته

&#34;يوتيوب&#34; يحذف أغنية &#34;انساي&#34; لمحمد رمضان وسعد لمجرد فجأة

"يوتيوب" يحذف أغنية "انساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد فجأة

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة &#34;فوج&#34; العالمية

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة "فوج" العالمية

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

ديانا حداد ترد على أزمة &#34;تعلى وتتعمر يا دار&#34;مع نجوى كرم

ديانا حداد ترد على أزمة "تعلى وتتعمر يا دار"مع نجوى كرم

بائع فول وعامل بناء وشيّال.. فنانون عانوا الفقر في بداياتهم قبل محمد رمضان

بائع فول وعامل بناء وشيّال.. فنانون عانوا الفقر في بداياتهم قبل محمد رمضان

حليمة بولند تثير الجدل مجدداً برقصها وسط الرجال

حليمة بولند تثير الجدل مجدداً برقصها وسط الرجال

شاب صاحب قدرات خارقة يصدم إعلامي مصري شهير بعدما فعله على الهواء

شاب صاحب قدرات خارقة يصدم إعلامي مصري شهير بعدما فعله على الهواء

عربي

صهر بن علي يُوجه رسالة إلى قيس سعيد

صهر بن علي يُوجه رسالة إلى قيس سعيد

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل

إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل

الكشف عن صاروخ حزب الله الذي استهدف طائرة إسرائيلية مسيرة

الكشف عن صاروخ حزب الله الذي استهدف طائرة إسرائيلية مسيرة