وزير إسرائيلي يقترح إجراء انتخابات لرئاسة الحكومة فقط





وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه فكرة أولية، من المشكوك أنها ستتدحرج، وتنتقل إلى خطوط عملية.



رام الله - دنيا الوطنطرح الوزير الإسرائيلي، أرييه درعي، اقتراحًا مثيراً خلال اجتماع كتلة اليمين، أمس، يدعو لإجراء انتخابات مباشرة لرئيس الحكومة، ليحسم الجمهور بين نتنياهو وغانتس، وبالتالي لا يتم حل الكنيست.ووفقًا لهذا الاقتراح، يتم تعديل القانون من خلال أمر طارئ، يحدد إجراء انتخابات في غضون شهر واحد، فقط لرئيس الوزراء، دون حل الكنيست، ويستند ذلك إلى سجل الناخبين نفسه الذي تم استخدامه في آخر حملتين انتخابيتين، حسب صحيفة (هآرتس).