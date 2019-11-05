رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة يُشيد بالمبادرات والنشاط التعليمي بالمدارس الحكومية

رام الله - دنيا الوطنأشاد رئيس متابعة العمل الحكومي، د. محمد عوض، بالمبادرات التعليمية النوعية، والنشاط التعليمي المتطور في المدارس الحكومية بمحافظات قطاع غزة، لافتاً إلى أن هناك تطوراً في الميدان التعليمي، وهذا يظهر من خلال أداء المعلمين والمعلمات وتوظيفهم للأساليب والاستراتيجيات التعليمية الراقية التي تصب في خدمة الطالب الفلسطيني، ورفع قدراته ومهاراته.جاء ذلك، خلال جولته التفقدية لعدد من المعلمين المبادرين والبرامج التعليمية، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. محمود مطر، ومدير عام التقنيات التربوية د. أحمد أبو ندا، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة، أ. معتصم الميناوي، ومدير تعليم الشمال أ. نبيل العرابيد، ومدير تعليم شرق غزة أ. أشرف حرز الله.وأبرق عوض بالتحية لجميع المعلمين والمعلمات، مؤكداً أن العمل في التعليم رسالة سامية، لافتاً إلى أن القفزات والنجاحات التي تتحقق وفوز معلمين من غزة المحاصرة بمسابقات عالمية أمام دول ليست محاصرة، هو نموذج من التحدي والإرادة والريادة والإخلاص في العمل، فرغم الاحتلال والحصار لدينا تفاؤل بأن ننتقل لمرحلة النصر.وأكد رئيس متابعة العمل الحكومي على دعمه وتشجيعه للمبادرين والنشاطات التعليمية المميزة، موضحاً أننا نريد المزيد من النجاحات وتطوير مهارات الطلبة وخلق الجو الصفي التفاعلي والاهتمام بالقيم والتعليم التعاوني، و زرع ثقافة الحوار والإبداع وإعداد الطالب المنتج للمعرفة في ظل التطور العلمي والمعرفي والتكنولوجي من حولنا.وشملت الزيارة المعلم هاني الشريف من مدرسة معين بسيسو الأساسية شرق غزة، الذي يوظف الدمى والألعاب التربوية، والمعلمة رنا زيادة، من مدرسة الزهراء الثانوية التي توظف الرحلات المعرفية والمكعب المدمج والتشبيك مع دول العالم في التدريس، والمعلمة أسماء مصطفى، من مدرسة حليمة السعدية بشمال غزة، التي توظف عدة أساليب في تدريس الإنجليزية، وشملت الزيارة أيضاً مقر إذاعة التعليم ومركز التعليم الإلكتروني ومركز مصادر التعلم والإنتاج.والتقى الوفد بالمعلمين المبادرين في غرفهم الصفية واستمع منهم عن قرب عن نشاطاتهم ومبادراتهم التعليمية وأثرها على الطلبة وتحصيلهم الدراسي، كما استمع الوفد من مدير إذاعة التعليم د. تامر الشريف عن شرح مفصل عن النشاط الإذاعي والدروس التعليمية المصورة والإنجازات التي حققتها الإذاعة مؤخراً ومنها الفوز بالمركز الأول في مسابقة اتحاد الإذاعات العربية في تونس وذلك عن فئة البرامج الحوارية برنامج البرلمان الطلابي، كما استمع الوفد من رئيس قسم التعليم الالكتروني د. أكرم فروانة عن نشاطات موقع روافد في مجال توفير الدروس والمناهج للطلبة واحتضان الأفكار والمبادرات وأنشطة المدارس الإبداعية، وكذلك إنجازات روافد خاصة فوزه بجائزة المعلوماتية بالكويت وتأهله للمراحل النهائية في مسابقة الابتكارات التكنولوجية التعليمية العالمية، كما استمع من مدير عام التقنيات التربوية د. أحمد أبو ندا وفريق مركز المصادر عن إنجازات المركز من حيث انتاج الحقائب التعليمية الالكترونية، والوسائل التعليمية، والخرائط والألعاب والبوسترات والمجسمات التعليمية.بدوره، قدّم ثابت الشكر والتقدير لـ د. عوض على هذه الزيارة، مؤكداً أن وزارة التعليم بكافة طواقمها تبذل كل الجهود لترسيخ روح المبادرة والأفكار التعليمية الخلاقة بهدف لتطوير العملية التعليمية من جميع جوانبها ومن هنا تم إطلاق مسابقتين في مجال بنك الأفكار ومبادرتي 2020.وأوضح أن الوزارة تشجع كل المبادرات المميزة، لافتاً إلى أننا نعمل على إيجاد نشاطات وأساليب وطرق تدريسية نوعية تؤدي إلى خلق جو تعليمي ممتع ونشط داخل الحصص الصفية الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على زيادة تحصيل الطلبة وإكسابهم القيم والسلوكيات الحميدة، وكذلك ربط علاقة وثيقة بين المدرسة والمجتمع.بدورهم قدم المعلمون المبادرون الشكر لرئيس متابعة العمل الحكومي، ووكيل الوزارة على هذه الزيارة الميدانية لهم في مدارسهم ودعمهم، موضحين أن هذا يشجع للمزيد من العمل والجهد من أجل تقديم التعليم النوعي لطلبتنا.