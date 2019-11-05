الشرطة الإسرائيلية تعتقل 40 عاملاً من جنين داخل أراضي الـ 48

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 40 عاملاً من محافظة جنين داخل أراضي العام 1948.



وذكرت مصادر محلية، أن الشرطة الإسرائيلية، شنت حملة اعتقالات واسعة، طالت أربعين عاملاً يعملون داخل أراضي الـ 48؛ بحجة عدم حيازتهم تصاريح، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).