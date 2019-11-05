إيران تُعلن موعد الخطوة الرابعة بشأن تقليص التزاماتها من الاتفاق النووي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستتخذ غداً الخطوة الرابعة في اتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، مؤكداً أن هذه الخطوة أيضاً قابلة للتراجع في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها.



وقال روحاني، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء: "من صباح الغد سوف أعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن وكالتنا من الغد ستتخذ الخطوة الرابعة والجديدة في تقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي".



وأضاف روحاني: "قد نعلم مجموعة دول 4+1، والوكالة الدولية مستمرة في رقابتها علينا، حتى لو اتخذنا الخطوة الرابعة، وخطوتنا الرابعة قابلة للعودة إلى الخطوة التي قبلها، فإذا ما عادوا لالتزاماتهم، سنعود لتعهداتنا بالكامل، هذه الخطوة أيضاً قابلة للتراجع، ولا نستطيع تحمل عبء تنفيذ التزاماتنا بالكامل وهم لا يقومون بالتزاماتهم".



ودعا الاتحاد الأوروبي، إيران للتراجع عن الخطوات التي تتخذها لخفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي للعام 2015، مجدداً التزامه بالاتفاق، ومطالباً طهران بالقيام بالمثل.