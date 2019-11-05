دولي

إيران تُعلن موعد الخطوة الرابعة بشأن تقليص التزاماتها من الاتفاق النووي

إيران تُعلن موعد الخطوة الرابعة بشأن تقليص التزاماتها من الاتفاق النووي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستتخذ غداً الخطوة الرابعة في اتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، مؤكداً أن هذه الخطوة أيضاً قابلة للتراجع في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها.

وقال روحاني، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء: "من صباح الغد سوف أعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن وكالتنا من الغد ستتخذ الخطوة الرابعة والجديدة في تقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي".

وأضاف روحاني: "قد نعلم مجموعة دول 4+1، والوكالة الدولية مستمرة في رقابتها علينا، حتى لو اتخذنا الخطوة الرابعة، وخطوتنا الرابعة قابلة للعودة إلى الخطوة التي قبلها، فإذا ما عادوا لالتزاماتهم، سنعود لتعهداتنا بالكامل، هذه الخطوة أيضاً قابلة للتراجع، ولا نستطيع تحمل عبء تنفيذ التزاماتنا بالكامل وهم لا يقومون بالتزاماتهم".

ودعا الاتحاد الأوروبي، إيران للتراجع عن الخطوات التي تتخذها لخفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي للعام 2015، مجدداً التزامه بالاتفاق، ومطالباً طهران بالقيام بالمثل.

أخبار ذات صلة

انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ رسمياً

انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ رسمياً

برشلونة تحتج على زيارة ملك إسبانيا للمدينة

برشلونة تحتج على زيارة ملك إسبانيا للمدينة

الولايات المتحدة ترصد مكافأة ضخمة مقابل معلومات بشأن عميل سابق

الولايات المتحدة ترصد مكافأة ضخمة مقابل معلومات بشأن عميل سابق

بينيت يرفض عرضاً من نتنياهو للوزارة وعضوية الكابينت

بينيت يرفض عرضاً من نتنياهو للوزارة وعضوية الكابينت

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مرتبطين بإيران

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مرتبطين بإيران

إيران: أمريكا وإسرائيل تحاولان استغلال الاحتجاجات بالشرق الأوسط لمصالحهما

إيران: أمريكا وإسرائيل تحاولان استغلال الاحتجاجات بالشرق الأوسط لمصالحهما

بوتين يُقيل أكثر من 11 جنرالاً بمرسوم رئاسي

بوتين يُقيل أكثر من 11 جنرالاً بمرسوم رئاسي

الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقاً في تهديدات باغتيال نتنياهو

الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقاً في تهديدات باغتيال نتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

أبو النجا يُشيد بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية الموظفين المدنيين المتقاعدين

أبو النجا يُشيد بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية الموظفين المدنيين المتقاعدين

حماس: مُصادقة الاحتلال على خط القطار الهوائي استمرار لسياسة تهويد القدس

حماس: مُصادقة الاحتلال على خط القطار الهوائي استمرار لسياسة تهويد القدس

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

الاتحاد الأوروبي يُنهي مشروعاً لتحسين الظروف البيئية في مخيم شعفاط

الاتحاد الأوروبي يُنهي مشروعاً لتحسين الظروف البيئية في مخيم شعفاط

مستوطنون يسرقون ثمار 900 شجرة زيتون جنوب نابلس

مستوطنون يسرقون ثمار 900 شجرة زيتون جنوب نابلس

ماذا عقبت حركة حماس حول ظاهرة العنف والقتل بالمجتمع العربي؟

ماذا عقبت حركة حماس حول ظاهرة العنف والقتل بالمجتمع العربي؟

الإسلامية المسيحية تُحذّر: الحكومة الإسرائيلية شريك رئيس في مشاريع التهويد بالقدس

الإسلامية المسيحية تُحذّر: الحكومة الإسرائيلية شريك رئيس في مشاريع التهويد بالقدس

لإجراء عمليات مُعقدة ونوعية.. وفد طبي ألماني يُباشر عمله بمستشفى غزة الأوروبي

لإجراء عمليات مُعقدة ونوعية.. وفد طبي ألماني يُباشر عمله بمستشفى غزة الأوروبي

منوعات

&#34;يوتيوب&#34; يحذف أغنية &#34;انساي&#34; لمحمد رمضان وسعد لمجرد فجأة

"يوتيوب" يحذف أغنية "انساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد فجأة

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة &#34;فوج&#34; العالمية

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة "فوج" العالمية

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

ديانا حداد ترد على أزمة &#34;تعلى وتتعمر يا دار&#34;مع نجوى كرم

ديانا حداد ترد على أزمة "تعلى وتتعمر يا دار"مع نجوى كرم

بائع فول وعامل بناء وشيّال.. فنانون عانوا الفقر في بداياتهم قبل محمد رمضان

بائع فول وعامل بناء وشيّال.. فنانون عانوا الفقر في بداياتهم قبل محمد رمضان

حليمة بولند تثير الجدل مجدداً برقصها وسط الرجال

حليمة بولند تثير الجدل مجدداً برقصها وسط الرجال

شاب صاحب قدرات خارقة يصدم إعلامي مصري شهير بعدما فعله على الهواء

شاب صاحب قدرات خارقة يصدم إعلامي مصري شهير بعدما فعله على الهواء

فجر السعيد تعلن عودتها للمشي مرة أخرى

فجر السعيد تعلن عودتها للمشي مرة أخرى

بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تتراقص بـ&#34;الهوت شورت&#34;

بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تتراقص بـ"الهوت شورت"

شاهد: شبيه مذهل لمايكل جاكسون يثير التساؤلات والشك.. هل هو حي؟

شاهد: شبيه مذهل لمايكل جاكسون يثير التساؤلات والشك.. هل هو حي؟

عربي

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل

إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل

الكشف عن صاروخ حزب الله الذي استهدف طائرة إسرائيلية مسيرة

الكشف عن صاروخ حزب الله الذي استهدف طائرة إسرائيلية مسيرة

تمهيداً لإجراء تعديل.. رئيس الوزراء الأردني يطلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم

تمهيداً لإجراء تعديل.. رئيس الوزراء الأردني يطلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم