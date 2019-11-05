شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: وفرنا 5 ملايين دولار لبناء مجمع رفح الطبي

الصحة بغزة: وفرنا 5 ملايين دولار لبناء مجمع رفح الطبي
 خاص دنيا الوطن
أكد المهندس بسام الحمادين، مدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه تم توفير منحة بقيمة خمسة ملايين دولار؛ لبناء مجمع رفح الطبي جنوب قطاع غزة، وهي قابلة للزيادة؛ لتصل إلى سبعة ملايين دولار.

وقال الحمادين لـ"دنيا الوطن": "بدأنا بوضع خطة بالخدمات الأولى، بإنشاء المبنى الرئيسي للمجمع، حيث سيتم البدء ببناء مبنى الطوارئ والعمليات والعناية المركزة، وأقسام مبيت الجراحة والباطنة".

وأشار الحمادين، إلى أن الاستعداد للمنحة، كان من خلال أحد القادة والمسؤولين في قطاع غزة، ولكن عبر تواصله من جهة مانحة، منوهاً إلى أنه جاري معرفة الجهة الممولة الحقيقية للمنحة، ومن سيقوم بالإعلان عن المناقصة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه في الغالب، يكون لدى الجهات المانحة اشتراطات معينة وإجراءات خاصة بها.

وفي السياق، قال: "عندما نعرف من هي الجهة الممولة للمشروع، سنعلن عنها خلال مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام خلال الأيام المقبلة".

وحول مدة المشروع، أوضح الحمادين، أنه تم البدء بوضع تصور حول المشروع، لافتاً إلى أن مجمع رفح الطبي، سيتكون من ستة مبانٍ رئيسية، أحدها مبنى الطوارئ والعمليات والعناية المركزة، بالإضافة إلى مبانٍ فيها أقسام أشعة، ومبنى للعيادات الخارجية والمختبرات، ومبنى للنساء والولادة، منوهاً إلى أنه تم اختيار البدء بأهم الخدمات، وهو الطوارئ والعمليات والعناية المركزة.

وقال: "سنشرع الآن في إعداد المخططات التفصيلية، وجداول الكميات اللازمة للإعلان عن المناقصة، وهذا سيستغرق منا بعض الوقت"، مضيفاً: "بعد الإعلان عن المناقصة، نحتاج لمدة ثلاثة شهور، خاصة بفترة الإعلان، وتقديم عروض الأسعار للمقاولين ومناقصتها، والترسية، حيث إن الانتهاء من بناء المجمع بالكامل، سيحتاج إلى ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات".

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