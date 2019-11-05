برئاسة حنا ناصر.. وصول وفد لجنة الانتخابات المركزية لغزة عبر معبر (ايرز)

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خاص دنيا الوطن

أفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، بوصول الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، مع الوفد المرافق له، قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.



وأوضح المصدر، أن وفد اللجنة نزل من سيارة (VIP)، واستقل مركبة تابعة لجهاز الأمن والحماية في قطاع غزة، لافتا إلى أن زيارته جاءت سريعة إلى قطاع غزة.



وتعد زيارة حنا ناصر هذه، هي الثالثة الى قطاع غزة، حيث التقى خلال الزيارات الاخيرة، قيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، والفصائل الفلسطينية، لبحث ملف الانتخابات الفلسطينية.