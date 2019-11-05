أبو النجا يُشيد بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية الموظفين المدنيين المتقاعدين

رام الله - دنيا الوطنأشاد الوزير إبراهيم أبو النجا، محافظ غزة، بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية الموظفين المدنيين المتقاعدين، من خلال النشاطات والبرامج التي تنفذها من أجل خدمة المتقاعدين المدنيين، والذين يحتاجون إلى مثل هذه المؤسسة، التي تحتضنهم، وتعمل على الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.جاء ذلك، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الجمعية، فاروق الإفرنجي، وأعضاء مجلس إدارتها، وعدد كبير من أعضائها وكوادرها في مقرها بمدينة غزة.وأضاف أبو النجا: أن الموظف المتقاعد يبدأ حياة جديدة بعد تقاعده، ويجب الاستفادة من خبراته وقدراته، التي اكتسبها من عمله الكبير في المؤسسات الحكومية، وذلك من خلال التواصل مع الأجيال الجديدة؛ للاستفادة من هذه التجارب الرائعة.من جانبه، توجه الإفرنجي بالشكر إلى محافظ غزة على تلبيته دعوة مجلس إدارة الجمعية، شارحاً النشاطات والبرامج التي تقوم بها الجمعية من أجل خدمة الموظفين المتقاعدين.وتخلل اللقاء عدد من المداخلات من جانب أعضاء الجمعية، والتي تمحورت حول الوضع السياسي، وضرورة إنصاف الموظفين المتقاعدين.وفي ختام الزيارة، قامت إدارة الجمعية، بتقديم درع تقديري لأبو النجا.