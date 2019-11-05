حماس: مُصادقة الاحتلال على خط القطار الهوائي استمرار لسياسة تهويد القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مصادقة ما يسمى بـ (الهيئة الوزارية لشؤون السكن) على خط "القطار الهوائي" في القدس المحتلة، استمرار لسياسة التهويد لمدينة القدس، ومحاولة جديدة لتغيير هويتها العربية.



وأشار قاسم في تصريح له صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن كل محاولات الاحتلال، لن تفلح في تغيير حقائق التاريخ، فمدينة القدس ستبقى فلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني، سيواصل نضاله حتى تحريرها، ويمحو كل مظاهر التهويد، التي شوهت الوجه العربي للقدس.