هل أصبح (التفحيط) بالمركبات ظاهرة في غزة.. وكيف تُحارب؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

حدثت في الآونة الأخيرة في قطاع غزة، حالات "تفحيط" سواء عبر المركبات، أو الدراجات النارية، وخصوصاً في شارع الرشيد الساحلي غرب مدينة غزة.

وتعقياً على ذلك، أكد فهد حرب مفتش تحقيقات حوادث المرور في قطاع غزة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن ظاهرة (التفحيط) عبر المركبات بمختلف أنواعها، سواء مركبات عادية أو دراجات نارية، هي مخالفة مرورية، ويعاقب عليها القانون، لما تمثل من خطورة على صاحب المركبة والمارين في الطريق.

وقال حرب: "الادارة العامة للمرور، تعمل على محاربة ظاهرة التفحيط، أو أي ظاهرة اخرى يقوم بها السائقون، حيث نعمل على تحرير المخالفات المرورية حسب الأصول والقانون".

وأضاف: "نعاقب السائق عبر مخالفته بغرامة مالية، كما يتم حجز المركبة كإجراء عقابي، وفي حالة تكرار الظاهرة، يتم توقيع السائق على تعهدات بعدم تكرارها، بالإضافة إلى أنه يتم نشر كافة أفراد الشرطة في الشوارع الرئيسة، خاصة شارع الرشيد الساحلي، الذي تكثر فيه مخالفة التفحيط".

وفي السياق، أشار حرب، إلى أن (التفحيط) هو عبارة حالات فردية، وليست ظاهرة في قطاع غزة، يقوم بها أشخاص يقودون المركبات المستأجرة، أو الذين يقودودن المركبات بمواكب الأفراح، لافتاً إلى أنه إذا ازدادت عمليات التفحيط، سيكون هناك إجراءات أكثر عقابية وانضباطية.