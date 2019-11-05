إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على البوابة العسكرية المقامة على مقطع جدار الفصل العنصري في قرية ظهر العبد، جنوب غرب جنين.



وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر، بأن الشاب فيصل إبراهيم غنمة (24 عاماً) من اليامون غرب جنين، أصيب برصاصتين من النوع المعدني في ساقيه، أثناء محاولته الدخول إلى أراضي العام 1948، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي، حيث وصفت إصابته بالمستقرة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



يذكر، أن عشرة شبان، قد أصيبوا برصاص الاحتلال في المنطقة ذاتها، خلال الأيام القليلة الماضية.