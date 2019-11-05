البردويل: مرسوم رئاسي واحد سيُحدد توقيتين للانتخابات التشريعية والرئاسية

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، أن الرئيس محمود عباس، وافق على انتخابات رئاسية وتشريعية، يتم لهما إصدار مرسوم رئاسي واحد، على أن يتم إنجازهما في توقيتين مختلفين، وذلك وفق ما نقل رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر إلى حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

وقال البردويل لـ"دنيا الوطن": إن حركته اعتبرت ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، وحماس تسير بمرونة حتى يتم التوصل لتوافق على كافة الخطوات اللاحقة، بما في ذلك تهيئة الأجواء للانتخابات، وأيضًا التوافق على الاجراءات الانتخابية.

وأشار إلى عدم وجود أي خلافات، والأجواء إيجابية، وحماس تبحث عن انتخابات لا تصطدم بأي مُعيقات أو مشكلات، وبالتالي بعد ذلك تجرى الانتخابات بعد التوافق التام على سلامة الإجراءات، مضيفًا: "التوافق الوطني ليس تعقيدًا وإنما يكون بهدف تسهيل الانتخابات، حتى لا تبرز أثناء العملية الانتخابية أي عقبات تُخرب الانتخابات".

وأضاف البردويل، "الكل الفصائلي أجمع على عدم استثناء القدس من الانتخابات، لكن هذا لا يعني أننا سنقف وتكون العقدة، هذا يعني أننا سنناضل، وسنجعل من الانتخابات في القدس معركة نضالية، نفرضها على الاحتلال ولا نأخذ الإذن منه".



