مستوطنون يسرقون ثمار 900 شجرة زيتون جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أقدم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على سرقة ثمار مئات أشجار الزيتون من أراضي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: "إن مزارعي قرية اللبن الشرقية، أفادوا بسرقة مستوطنين من (عيليه) ثمار نحو 900 شجرة زيتون من حقولهم الواقعة في منطقة (وادي علي) والمملوكة للعديد من العائلات"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).