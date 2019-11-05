ماذا عقبت حركة حماس حول ظاهرة العنف والقتل بالمجتمع العربي؟

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على ظاهرة العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي بالمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948.



وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم: "نتابع كما كل أبناء شعبنا وبألم شديد، ما يجري من أحداث وتزايد ظاهرة العنف، وجرائم القتل في الوسط الفلسطيني في الداخل المحتل، والتي تتناقض تماماً مع قيم شعبنا وأخلاقه ومبادئه وموروثه الحضاري"، بحسب ما جاء على موقع الحركة الإلكتروني.



وأضاف برهوم: "إن استمرار هذا المسلسل الخطير، والذي يحمل بصمات الاحتلال الإسرائيلي، وأذرعه الأمنية التي تسعى دوماً إلى تدمير النسيج الاجتماعي، وتشويه سمعة شعبنا، وإشغاله في دوامة عنف وقتل مستمرة، تفقده الاهتمام بقضاياه الأساسية، والمتعلقة بالدفاع عن حقوقه، والتحرر من الاحتلال، ولحرف الاهتمام والرأي العام الفلسطيني عن جرائم الاحتلال، وانتهاكاته بحق أرضنا وشعبنا ومقدساته".



وتابع بقوله: "إننا نعول على إدراك ووعي أبناء شعبنا وأهلنا في الداخل المحتل؛ للانتباه إلى خطورة استمرار هذه الأحداث، ومَن يقف وراءها، والعمل على وضع حد لهذه المأساة، وتفويت الفرصة على العابثين بأمن شعبنا ومستقبله وتاريخه النضالي".