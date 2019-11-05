لإجراء عمليات مُعقدة ونوعية.. وفد طبي ألماني يُباشر عمله بمستشفى غزة الأوروبي





رام الله - دنيا الوطنوصل إلى مستشفى غزة الأوروبي، وفد طبي ألماني متخصص في جراحة عظام الأطفال وجراحة اليد للأطفال، حيث بدأ أعضاؤه بمباشرة العمل، وذلك بمشاركة الطاقم الطبي المحلي المتخصص بجراحة العظام برئاسة د. جمال أبو هلال.وأكد رئيس طاقم جراحة العظام المحلي، د. جمال أبوهلال، أن الوفد الطبي الذي استجلبته وزارة الصحة، بالشراكة والتنسيق مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين، يترأسه استشاري جراحة العظام، د. مارك سنكلير، وسيجري عمليات للأطفال الذين يعانون منمشاكل في العظام، وبخاصة عظام اليد، بمشاركة الطاقم المحلى من أطباء جراحة العظام بالمستشفى، وذلك بهدف تبادل الخبرات ومساعدة المرضى أصحاب الحالات المرضية المستعصية.وأضاف د. أبوهلال: أن هذه هي الزيارة الثانية عشرة التي يقوم بها الوفد لقطاع غزة، حيث إنه يحضر بمعدل مرة أو مرتين سنوياً، وأنه من المقرر، أن يجري من 18 إلى 20 عملية جراحية، بواقع ثلاث عمليات يومياً.ونوه إلى أنه يتم اليوم إجراء الكشف الطبي على المرضى في العيادات الخارجية، لاختيار الحالات التي ستجرى لها العمليات، وهم مرضى من جميع مناطق القطاع، وكان قد تم تجهيزهم وتسجيلهم بشكل مسبق بواسطة الطاقم الطبي المحلي.يذكر، أن مستشفى غزة الأوروبي، يستقبل بين الحين والآخر العديد من الوفود الطبية، التي تقوم بالكشف وإجراء العديد من العمليات الجراحية للعديد من المرضى في مختلف التخصصات.