ما قصة علب تونة (ستاركيست) التي حذرت إسرائيل منها؟

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خاص دنيا الوطن

أكد اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أنهم يتابعون كافة القضايا المُتعلقة بالمنتجات الوطنية، أو المستوردة من الخارج، بما فيها قضية تونة (ستاركيست).



وحذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، من تناول معلبات التونة (ستاركيست) من فئة الـ 80 غرام لاحتوائها على السلمونيلا، مطالبة الجمهور بعدم تناولها.



ودعت الصحة الإسرائيلية، لإزالة هذه الفئة من رفوف المحلات، وقالت: إن باركود الصنف رقم (7290013847645)، حاملة تواريخ 6-11- 2021، و13-6-2021.



وتعقيبًا على ذلك، قال اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، عزمي الشيوخي لـ"دنيا الوطن": إنه يتم تشديد الرقابة على هذه المنتجات، والتعامل معها بحذر، حفاظَا على سلامة المواطن، لذا يتم سحب السلعة الضارة أو الفاسدة أو التي اكتشف أنها ستؤثر على الصحة العامة، أو حتى مُنتهية الصلاحية، من جميع الأسواق.



وأضاف: "بشكل عام المنتج الإسرائيلي، نضع عليه علامة استفهام منذ بداية دخوله للأسواق الفلسطينية، لأننا نعلم علم اليقين أن المُحتل، يستهدف الصحة الفلسطينية العامة، من خلال منتجاته".



وفي إطار متابعتهم لموضوع تونة (ستاركيست)، قال الشيوخي: إن هذه القضية مُتابعة بشكل كبير من قبل جمعيات حماية المستهلك، وكذلك وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الزراعة، والضابطة الجمركية، وهؤلاء سيُتلفون هذه السلعة على الفور قبل وصولها للمواطنين.، سواءً أكانت السلع إسرائيلية أو غير إسرائيلية، مُعلن عنها أو غير مُعلن.



ودعا الشيوخي، كل المواطنين في حال اشتبهوا بأي سلعة أن يتواصلوا مع الجهات المختصة، بما فيهم اتحاد جمعيات حماية المستهلك، والتي بدورها ستتحرك على الفور.