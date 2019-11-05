شؤون فلسطينية

الاتصالات بغزة تُصدر تنويهاً بخصوص المستفيدين من المنحة القطرية

الاتصالات بغزة تُصدر تنويهاً بخصوص المستفيدين من المنحة القطرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تنويهاً للمستفيدين من المنحة القطرية الـ 100 دولار.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم وقف عملية صرف المنحة القطرية في مكاتب البريد اليوم الثلاثاء، على أن يتم استئناف العملية يومي الأربعاء والخميس.

يذكر، أن عملية صرف المنحة القطرية، بدأت يوم الأحد الماضي، في كافة فروع البريد بمحافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لـ 75 ألف أسرة فقيرة في القطاع.

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