الاحتلال يستهدف الصيادين ببحر السودانية وأراضي المواطنين بخانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

فتحت الزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، نيران رشاشاتها، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين غرب منطقة السودانية، وهم على بعد ثلاثة أميال بحرية.



في سياق آخر، أطلقت قوات الاحتلال، النار من موقع (كيسوفيم) العسكري، تجاه أراضي المواطنين، شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة التي تندلع بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.