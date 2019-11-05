الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول الماضي

الشهر نسبة التغير الشهرية (%) كانون ثاني - 10.36 شباط + 2.89 آذار + 6.11 نيسان + 0.28 أيار - 8.09 حزيران + 1.01 تموز + 10.83 آب - 4.61 أيلول + 8.86

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 8.86% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة بشهر آب/أغسطس 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 111.73 خلال شهر أيلول/سبتمبر 2019 مقارنة بـــ 102.64 خلال شهر آب 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية:سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 26.02% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة الصناعة.كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 10.99% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 8.03% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.وسجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 7.67% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر أيلول/سبتمبر 2019 مقارنة بشهر آب/أغسطس 2019 أهمها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، صناعة الأثاث، وصناعة المشروبات.من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة الملابس، صناعات تحويلية أخرى، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة.الجدول يوضح نسب التغير الشهرية في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للأشهر:كانون ثاني – أيلول 2019: