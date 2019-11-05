قيادي بـ"الديمقراطية" يدعو الأجهزة الأمنية والعسكرية لتوفير الحماية للمزارعين الفلسطينيين





وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه يجب العمل مع الأهالي؛ لفرض قواعد علاقة جديدة مع سلطات الاحتلال والمستوطنين، ترفع القيود بشكل كامل ودون قيد أو شرط عن حق المواطن في الوصول إلى أرضه في كل وقت من السنة، ورفض سياسة التنسيق لبضعة أيام، مرة في موسم القطاف، ومرة في موسم الحرث، وذلك من أجل إحباط مخطط سلطات وقوات الاحتلال، إشاعة الخراب في أراضينا الخصبة والمعطاءة، تمهيداً لمصادرتها وتحويلها إلى مجال حيوي لنشاطات إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية.





دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، الجانب الفلسطيني والجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية، بما فيها المؤسسة الأمنية والعسكرية، إلى التدخل الحازم، وبكل الوسائل المناسبة لحماية الأرض ضد ما يسمى (التنسيق) للوصول إلى الأراضي، وحماية المزارعين الفلسطينيين.جاءت تصريحات خالد بعد أن قام بجولة امتدت لساعات، وشملت مناطق الصنعاء الشمالية والصنعاء القبلية والخوانق إلى الجهة الغربية من قرية قريوت، حيث شارك الأهالي قطاف الزيتون في تلك المنطقة الواسعة، والتي تمنع قوات الاحتلال المواطنين من دخولها على امتداد العام، وتسمح لهم دخولها فقط لثلاثة أيام في موسم القطاف، ومثلها في موسم الحرث كل عام، بحجة قربها من مستوطنة (عيلي) التي تحتل مساحات واسعة من أراضي قريوت والساوية وتلفيت الى الجنوب من مدينة نابلس.وعلق خالد على ما شاهده في تلك الجولة، فحيّا أولاً صمود الأهالي وإقبالهم على قطف ثمار حقول الزيتون، بعد أن سمحت لهم قوات الاحتلال بذلك صباح أمس، وحتى الرابعة من بعد الظهر لثلاثة أيام فقط.