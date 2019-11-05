اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من اعتقال شقيقة زعيم تنظيم الدولة السابق، أبو بكر البغدادي، شمال سوريا، فيما جرى نقلها إلى مركز احتجاز تركي.



وذكر مسؤول تركي، أن أخت البغدادي كانت برفقة زوجها وزوجة ابنها اللذين تستجوبهما تركيا حاليا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وقال: "ألقي القبض على رسمية عواد، عند مداهمة حاوية قرب أعزاز، نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل تنظيم الدولة"، مضيفاً: "تم نقل شقيقة البغدادي إلى مركز احتجاز تركي".



وفي وقت سابق، هدد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بإعادة سجناء تنظيم الدولة إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية.



واعتقلت تركيا بعض أعضاء تنظيم الدولة الفارين في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي، بعد أن بدأت هجوماً عسكرياً هناك.



ويأتي التهديد التركي، فيما تحول سجناء تنظيم الدولة، شمال سوريا، إلى ورقة ضغط على الدول الأوروبية، التي ترى في عودة المتشددين خطراً على أمنها القومي، لاسيما أنها تعرضت لعدة هجمات في السابق.