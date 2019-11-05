عاجل

  • إصابة شاب بعيار معدني في الساق على بوابة جدار الفصل العنصري جنوب غرب جنين

عربي

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من اعتقال شقيقة زعيم تنظيم الدولة السابق، أبو بكر البغدادي، شمال سوريا، فيما جرى نقلها إلى مركز احتجاز تركي.

وذكر مسؤول تركي، أن أخت البغدادي كانت برفقة زوجها وزوجة ابنها اللذين تستجوبهما تركيا حاليا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال: "ألقي القبض على رسمية عواد، عند مداهمة حاوية قرب أعزاز، نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل تنظيم الدولة"، مضيفاً: "تم نقل شقيقة البغدادي إلى مركز احتجاز تركي".

وفي وقت سابق، هدد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بإعادة سجناء تنظيم الدولة إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية.

واعتقلت تركيا بعض أعضاء تنظيم الدولة الفارين في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي، بعد أن بدأت هجوماً عسكرياً هناك.

ويأتي التهديد التركي، فيما تحول سجناء تنظيم الدولة، شمال سوريا، إلى ورقة ضغط على الدول الأوروبية، التي ترى في عودة المتشددين خطراً على أمنها القومي، لاسيما أنها تعرضت لعدة هجمات في السابق.

أخبار ذات صلة

إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل

إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل

الكشف عن صاروخ حزب الله الذي استهدف طائرة إسرائيلية مسيرة

الكشف عن صاروخ حزب الله الذي استهدف طائرة إسرائيلية مسيرة

تمهيداً لإجراء تعديل.. رئيس الوزراء الأردني يطلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم

تمهيداً لإجراء تعديل.. رئيس الوزراء الأردني يطلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم

الأردن: مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته تتطلب المضي نحو المصالحة الفلسطينية

الأردن: مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته تتطلب المضي نحو المصالحة الفلسطينية

عون يكشف عن أولويات الحكومة اللبنانية الجديدة

عون يكشف عن أولويات الحكومة اللبنانية الجديدة

الجيش المصري يُعلن عن تصفية 83 مسلحاً منذ نهاية سبتمبر الماضي

الجيش المصري يُعلن عن تصفية 83 مسلحاً منذ نهاية سبتمبر الماضي

(أونروا) تعلن التواصل لاتفاق مع اتحاد العاملين المحليين بالأردن ووقف الإضراب

(أونروا) تعلن التواصل لاتفاق مع اتحاد العاملين المحليين بالأردن ووقف الإضراب

المتظاهرون اللبنانيون يعاودون إقفال الطرقات في عدة مناطق

المتظاهرون اللبنانيون يعاودون إقفال الطرقات في عدة مناطق

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول الماضي

الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول الماضي

قيادي بـ&#34;الديمقراطية&#34; يدعو الأجهزة الأمنية والعسكرية لتوفير الحماية للمزارعين الفلسطينيين

قيادي بـ"الديمقراطية" يدعو الأجهزة الأمنية والعسكرية لتوفير الحماية للمزارعين الفلسطينيين

قسم جراحة المخ والأعصاب بالشفاء ينقذ شاباً من الشلل بعد استئصال ورم

قسم جراحة المخ والأعصاب بالشفاء ينقذ شاباً من الشلل بعد استئصال ورم

سكرتاريا (وطنيون لإنهاء الانقسام) تُرحب بالجهود الجارية لتذليل العقبات لإجراء الانتخابات

سكرتاريا (وطنيون لإنهاء الانقسام) تُرحب بالجهود الجارية لتذليل العقبات لإجراء الانتخابات

&#34;المكتب الحركي للصحفيين&#34; يؤكد على مقاطعة أي دعوة من الإدارة الأميركية

"المكتب الحركي للصحفيين" يؤكد على مقاطعة أي دعوة من الإدارة الأميركية

التجمع الإعلامي الديمقراطي يُحذّر من استجابة بعض الصحفيين لدعوة الإدارة الأميركية

التجمع الإعلامي الديمقراطي يُحذّر من استجابة بعض الصحفيين لدعوة الإدارة الأميركية

الضابطة الجمركية تضبط 1000 لتر سولار غير قانوني في محافظة رام الله

الضابطة الجمركية تضبط 1000 لتر سولار غير قانوني في محافظة رام الله

الكلية المتوسطة بالأزهر تحتفل بتخريج الفوج 21 من طلبتها

الكلية المتوسطة بالأزهر تحتفل بتخريج الفوج 21 من طلبتها

منوعات

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة &#34;فوج&#34; العالمية

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة "فوج" العالمية

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

ديانا حداد ترد على أزمة &#34;تعلى وتتعمر يا دار&#34;مع نجوى كرم

ديانا حداد ترد على أزمة "تعلى وتتعمر يا دار"مع نجوى كرم

بائع فول وعامل بناء وشيّال.. فنانون عانوا الفقر في بداياتهم قبل محمد رمضان

بائع فول وعامل بناء وشيّال.. فنانون عانوا الفقر في بداياتهم قبل محمد رمضان

حليمة بولند تثير الجدل مجدداً برقصها وسط الرجال

حليمة بولند تثير الجدل مجدداً برقصها وسط الرجال

شاب صاحب قدرات خارقة يصدم إعلامي مصري شهير بعدما فعله على الهواء

شاب صاحب قدرات خارقة يصدم إعلامي مصري شهير بعدما فعله على الهواء

فجر السعيد تعلن عودتها للمشي مرة أخرى

فجر السعيد تعلن عودتها للمشي مرة أخرى

بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تتراقص بـ&#34;الهوت شورت&#34;

بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تتراقص بـ"الهوت شورت"

شاهد: شبيه مذهل لمايكل جاكسون يثير التساؤلات والشك.. هل هو حي؟

شاهد: شبيه مذهل لمايكل جاكسون يثير التساؤلات والشك.. هل هو حي؟

أول تعليق لسمية الخشاب على اعتذار طليقها بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات

أول تعليق لسمية الخشاب على اعتذار طليقها بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات

عربي

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

تمهيداً لإجراء تعديل.. رئيس الوزراء الأردني يطلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم

تمهيداً لإجراء تعديل.. رئيس الوزراء الأردني يطلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم

الأردن: مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته تتطلب المضي نحو المصالحة الفلسطينية

الأردن: مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته تتطلب المضي نحو المصالحة الفلسطينية

عون يكشف عن أولويات الحكومة اللبنانية الجديدة

عون يكشف عن أولويات الحكومة اللبنانية الجديدة