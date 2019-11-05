دولي

برشلونة تحتج على زيارة ملك إسبانيا للمدينة

برشلونة تحتج على زيارة ملك إسبانيا للمدينة
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مدينة برشلونة، عاصمة إقليم كتالونيا، احتجاجات ضد زيارة ملك إسبانيا لها، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضت في المدينة.

فقد احتشد الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لانفصال الإقليم عن إسبانيا في مدينة برشلونة، بهدف تعطيل زيارة الملك فيليبي السادس إلى عاصمة إقليم كتالونيا.

وأفادت وكالة (فرانس برس)، أن بعض المتظاهرين، حملوا لافتات كتب عليها "الملك الإسباني غير مرحب به في كتالونيا"، كما حمل بعضهم صوراً مقلوبة للملك.

وتأتي هذه الاحتجاجات، في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات جديدة، كما تأتي في أعقاب حكم بسجن تسعة من الزعماء الانفصاليين، صدر عن المحكمة العليا الإسبانية الشهر الماضي.

وكان الملك فيليبي وصل برشلونة الأحد في ظل إجراءات مشددة، حيث تم نشر عدد كبير من العناصر الأمنية حول المكان الذي أقيم فيه حفل توزيع جوائز للشباب، كما قطعت الشرطة أحد الطرق الرئيسية في المدينة.

وخلال الحفل، أشاد الملك الإسباني في كلمته بالمساهمة التي قدمتها "التعددية" في إقليم كتالونيا إلى الديمقراطية الإسبانية، ووصفها بأنها كانت "بناءة وداعمة للتقدم"، لكنه برغم ذلك أحجم عن التطرق بشكل مباشر إلى الاضطرابات التي أعقبت حكم المحكمة.

يشار إلى أن العاهل الإسباني كان قد أثار غضب الكتالونيين المؤيدين للانفصال قبل عامين، عندما ندد بمحاولة استقلال الإقليم، وحض السلطات على "ضمان النظام الدستوري".

وجاء تدخله عقب استفتاء في المنطقة، على الرغم من محاولات مدريد منعه، وتخلله أعمال عنف من قبل الشرطة، وتبعه لاحقاً إصدار إعلان الإقليم للاستقلال، الذي لم يتحقق أبداً، وتسبب بأسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود.

وكانت الاحتجاجات الأخيرة في كتالونيا موضوعاً رئيسياً لدى المرشحين قبل انتخابات الأحد، وهي الرابعة خلال عدة سنوات.

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة ترصد مكافأة ضخمة مقابل معلومات بشأن عميل سابق

الولايات المتحدة ترصد مكافأة ضخمة مقابل معلومات بشأن عميل سابق

بينيت يرفض عرضاً من نتنياهو للوزارة وعضوية الكابينت

بينيت يرفض عرضاً من نتنياهو للوزارة وعضوية الكابينت

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مرتبطين بإيران

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مرتبطين بإيران

إيران: أمريكا وإسرائيل تحاولان استغلال الاحتجاجات بالشرق الأوسط لمصالحهما

إيران: أمريكا وإسرائيل تحاولان استغلال الاحتجاجات بالشرق الأوسط لمصالحهما

بوتين يُقيل أكثر من 11 جنرالاً بمرسوم رئاسي

بوتين يُقيل أكثر من 11 جنرالاً بمرسوم رئاسي

الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقاً في تهديدات باغتيال نتنياهو

الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقاً في تهديدات باغتيال نتنياهو

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تسعة أشخاص وكيان مرتبطين بإيران

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تسعة أشخاص وكيان مرتبطين بإيران

نتنياهو: الأردن ستُعيد سفيرها إلى إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة

نتنياهو: الأردن ستُعيد سفيرها إلى إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول الماضي

الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول الماضي

قيادي بـ&#34;الديمقراطية&#34; يدعو الأجهزة الأمنية والعسكرية لتوفير الحماية للمزارعين الفلسطينيين

قيادي بـ"الديمقراطية" يدعو الأجهزة الأمنية والعسكرية لتوفير الحماية للمزارعين الفلسطينيين

قسم جراحة المخ والأعصاب بالشفاء ينقذ شاباً من الشلل بعد استئصال ورم

قسم جراحة المخ والأعصاب بالشفاء ينقذ شاباً من الشلل بعد استئصال ورم

سكرتاريا (وطنيون لإنهاء الانقسام) تُرحب بالجهود الجارية لتذليل العقبات لإجراء الانتخابات

سكرتاريا (وطنيون لإنهاء الانقسام) تُرحب بالجهود الجارية لتذليل العقبات لإجراء الانتخابات

&#34;المكتب الحركي للصحفيين&#34; يؤكد على مقاطعة أي دعوة من الإدارة الأميركية

"المكتب الحركي للصحفيين" يؤكد على مقاطعة أي دعوة من الإدارة الأميركية

التجمع الإعلامي الديمقراطي يُحذّر من استجابة بعض الصحفيين لدعوة الإدارة الأميركية

التجمع الإعلامي الديمقراطي يُحذّر من استجابة بعض الصحفيين لدعوة الإدارة الأميركية

الضابطة الجمركية تضبط 1000 لتر سولار غير قانوني في محافظة رام الله

الضابطة الجمركية تضبط 1000 لتر سولار غير قانوني في محافظة رام الله

الكلية المتوسطة بالأزهر تحتفل بتخريج الفوج 21 من طلبتها

الكلية المتوسطة بالأزهر تحتفل بتخريج الفوج 21 من طلبتها

منوعات

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة &#34;فوج&#34; العالمية

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة "فوج" العالمية

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

ديانا حداد ترد على أزمة &#34;تعلى وتتعمر يا دار&#34;مع نجوى كرم

ديانا حداد ترد على أزمة "تعلى وتتعمر يا دار"مع نجوى كرم

بائع فول وعامل بناء وشيّال.. فنانون عانوا الفقر في بداياتهم قبل محمد رمضان

بائع فول وعامل بناء وشيّال.. فنانون عانوا الفقر في بداياتهم قبل محمد رمضان

حليمة بولند تثير الجدل مجدداً برقصها وسط الرجال

حليمة بولند تثير الجدل مجدداً برقصها وسط الرجال

شاب صاحب قدرات خارقة يصدم إعلامي مصري شهير بعدما فعله على الهواء

شاب صاحب قدرات خارقة يصدم إعلامي مصري شهير بعدما فعله على الهواء

فجر السعيد تعلن عودتها للمشي مرة أخرى

فجر السعيد تعلن عودتها للمشي مرة أخرى

بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تتراقص بـ&#34;الهوت شورت&#34;

بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تتراقص بـ"الهوت شورت"

شاهد: شبيه مذهل لمايكل جاكسون يثير التساؤلات والشك.. هل هو حي؟

شاهد: شبيه مذهل لمايكل جاكسون يثير التساؤلات والشك.. هل هو حي؟

أول تعليق لسمية الخشاب على اعتذار طليقها بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات

أول تعليق لسمية الخشاب على اعتذار طليقها بعد صدور حكم بحبسها 3 سنوات

عربي

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

تمهيداً لإجراء تعديل.. رئيس الوزراء الأردني يطلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم

تمهيداً لإجراء تعديل.. رئيس الوزراء الأردني يطلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم

الأردن: مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته تتطلب المضي نحو المصالحة الفلسطينية

الأردن: مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته تتطلب المضي نحو المصالحة الفلسطينية

عون يكشف عن أولويات الحكومة اللبنانية الجديدة

عون يكشف عن أولويات الحكومة اللبنانية الجديدة