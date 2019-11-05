"المكتب الحركي للصحفيين" يؤكد على مقاطعة أي دعوة من الإدارة الأميركية

وأضاف المكتب الحركي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه يثق بالزملاء الصحفيين في رفضهم لمثل هذه الدعوات المشبوهة، والتي تأتي من جانب إدارة أميركية متماهية تماماً مع الاحتلال، وتبرر له جرائمه بحق أبناء شعبنا، وتوافق على قيامه بنهب الأراضي الفلسطينية والعربية، وتنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، وتحارب قضية اللاجئين وغيرها من المواقف والممارسات التي تجعلها بموقف معادٍ لشعبنا الفلسطيني وقيادته.



وأشار إلى أن الزملاء الصحفيين، الذين يقومون بفضح جرائم الاحتلال، ومن يقف معه، وقدموا ولا زالوا يقدمون الشهداء والجرحى والأسرى، لن يستجيبوا لمثل هذه الدعوات الخبيثة من جانب إدارة ترامب "المتصهينة".

رام الله - دنيا الوطنأكد المكتب الحركي المركزي للصحفيين بحركة فتح/الأقاليم الجنوبية، على مقاطعة أي دعوة من جانب الإدارة الأميركية، يتم توجيهها للصحفيين من أجل زيارة الولايات المتحدة الأميركية، أو المشاركة في لقاءات أو ورشات معها.