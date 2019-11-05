قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطناً بالضفة الغربية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة، في مناطق بالضفة الغربية، طالت 12 مواطناً فلسطينياً.



جاء ذلك، خلال عمليات اقتحام وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منازل المواطنين الفلسطينيين.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمة والتفتيش.