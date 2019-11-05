طقس الثلاثاء: أجواء صافية بوجه عام وارتفاع على درجات الحرارة

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بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 26-18 25-18 25-18 بيت لحم 26-18 25-18 25-18 رام الله والبيرة 25-17 24-17 24-17 طولكرم 30-20 30-20 30-20 نابلس 28-19 27-19 27-19 قلقيلية 30-20 30-20 30-20 جنين 30-20 29-20 29-20 سلفيت 26-18 25-18 25-18 طوباس 30-20 29-20 29-20 روابي 27-19 26-19 26-19 الخليل 26-17 25-17 25-17 غزه 29-21 29-21 29-21 أريحا 36-23 35-23 35-23 خانيونس 29-21 29-21 29-21 الأغوار الشمالية 34-21 33-21 33-21 رفح 30-20 30-20 30-20

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2019/11/06: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2019/11/07: يكون الجو صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2019/11/08: يكون الجو صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: