إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي: إن إسرائيل تعهدت اليوم الاثنين، بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع.





وحسب وكالة (بترا) الأردنية، فقد جاء الاتفاق بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.





وقال الصفدي: إنَ الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني لإتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق اللبدي وَعَبَد الحمن مهما كلّف الأمر.





وعملت الخارجية وفق خطة متكاملة أقرها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، حيث أكد الصفدي أن الإجراءات بدأت لترتيب عودة اللبدي وعبدالرحمن إلى المملكة.

رام الله - دنيا الوطن