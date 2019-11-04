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الكشف عن صاروخ حزب الله الذي استهدف طائرة إسرائيلية مسيرة

الكشف عن صاروخ حزب الله الذي استهدف طائرة إسرائيلية مسيرة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع روسي، طبيعة الصاروخ المضاد الموجه، الذي أطلقه حزب الله على طائرة إسرائيلية مسيرة، دخلت أجواء لبنان قبل يومين.

وقال موقع (evia peru) الروسي: إن الصاروخ الذي أطلقه حزب الله، روسي الصنع من طراز (ams 8)، مشيراً إلى أن تلك المنظومة من الصواريخ، وصلت إلى الحزب عبر سوريا.

وأوضح، أن الصاروخ محمول، ويصل مداه 15 كيلو متراً، ويصل الهدف بسرعة فائقة.

وكان حزب الله، أعلن أنه استهدف طائرة مسيرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان "بالأسلحة المناسبة"، ما أجبرها على مغادرة المجال الجوي الخميس (31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019).

وقال الجيش الإسرائيلي، إن صاروخاً مضاداً للطائرات، انطلق من لبنان تجاه إحدى طائراته المسيرة، لكنه لم يصبها.

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