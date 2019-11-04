الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مرتبطين بإيران

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رام الله - دنيا الوطن

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، عقوبات على تسعة أشخاص، وكيان واحد مرتبطين بإيران، وذلك في الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأمريكية في طهران.



وأكدت وكالة (رويترز)، أن الولايت المتحدة الأمريكية، أعلنت عن العقوبات على الموقع الرسمي لوزارة الخزانة.



هذا وكان وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، أكد أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران، قائلاً: "سنواصل الضغط أكثر وأكثر، أتيت لتوي من غداء عمل إيجابي للغاية مع فريقك، أعطانا مجموعة من الأفكار المحددة جدا التي سنتابعها".



وكانت العقوبات الأخيرة التي أعلن عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في 20 أيلول/ سبتمبر، قد استهدفت كلاً من البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطني الإيراني، وشركة "اعتماد تجارت بارس".



في سياق آخر، أعلن منوشين، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات إضافية على تركيا، إذا لم توافق أنقرة على إنهاء هجومها العسكري في شمال سوريا.