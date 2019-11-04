التجمع الإعلامي الديمقراطي يُحذّر من استجابة بعض الصحفيين لدعوة الإدارة الأميركية



ودعا التجمع، الإدارة الأميركية للتوقف عن الرهان على شراء ذمم الصحفيين، ورجال الإعلام لمصلحة (صفقة ترامب- نتنياهو)، مؤكداً أن الصحفيين والمثقفين جزء أصيل، ولا يتجزأ من أبناء الشعب الفلسطيني، قدموا ويقدمون تضحيات جسام في خضم النضال الوطني.



وحذر التجمع بعض الصحفيين من الاستجابة لدعوة الإدارة الأميركية المشبوهة، في الوقت الذي تواصل الولايات المتحدة حربها على الشعب الفلسطيني، وحياكة المؤامرات التي تهدف لشطب الحقوق الوطنية، وتصفية القضية الفلسطينية.



وقال التجمع: "سيبقى صحفيونا الأوفياء لشعبهم، وسيفشلون دعوة واشنطن لاستقطاب مؤيدين فلسطينيين لمشروعهم التصفوي المعروف بـ (صفقة ترامب- نتنياهو)، كما أفشلوا دعوة مستشار ترامب لزيارة البيت الأبيض قبل عدة أشهر".

رام الله - دنيا الوطنأكد التجمع الإعلامي الديمقراطي، رفضه للدعوة الأميركية لصحفيين فلسطينيين من قطاع غزة والضفة الفلسطينية؛ لزيارة الولايات المتحدة الأميركية.