إيران: أمريكا وإسرائيل تحاولان استغلال الاحتجاجات بالشرق الأوسط لمصالحهما

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، على ربيعي، أن الولايات المتحدة وإسرائيل، تحاولان استغلال الاحتجاجات في دول الشرق الأوسط؛ لتحقيق مصالحهما.



وقال ربيعي، وفق وكالة (سبوتنك): إن المعطيات الاستخبارية تدل على أن الولايات المتحدة وإسرائيل، وبعض الدول الإقليمية الأخرى، تحاول استغلال موجة الاحتجاجات لصالحها، وتسعى لتقديم معلومات كاذبة للشعب".



وأضاف ربيعي، أن المتظاهرين في العراق، يطالبون بإصلاحات اقتصادية، والحكومة في بغداد، تتجاوب مع ذلك "كما ينبغي"، مشيراً إلى الأهمية البالغة للوضع في العراق بالنسبة لإيران، نظراً لما يربط بين البلدين من "أواصر تاريخية وثقافية".



ويشهد العراق، منذ مطلع الشهر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية، وتنامي البطالة والفساد، ويطالب المشاركون فيها، في بغداد وكذلك في محافظات جنوب وشمال البلاد، باستقالة الحكومة.



وسرعان ما تحولت التجمعات السلمية إلى اشتباكات بين المحتجين من جهة، والشرطة والعسكريين من جهة أخرى، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصاً، وإصابة 11 ألفاً آخرين منذ بدء الاحتجاجات.



ودعت القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء المواطنين الإيرانيين إلى التخلي عن زيارة العراق، بما في ذلك زيارة المقدسات الإسلامية هناك، لاعتبارات أمنية.



ومساء أمس الأحد، تعرض مقر القنصلية الإيرانية لاعتداء، قامت به مجموعات من المتظاهرين، طالبت بطرد البعثة الدبلوماسية الإيرانية من المدينة، ووردت معلومات عن مقتل ثلاثة من المتظاهرين، جراء مواجهات مع قوات الأمن في محيط المبنى.



كما يشهد لبنان، على مدار الأسابيع الأخيرة، مظاهرات ضد الفساد، وتطالب بحكومة فاعلة تعالج الأزمة الاقتصادية في البلاد، وأدت الاحتجاجات إلى تقديم رئيس الوزراء، سعد الحريري، استقالة حكومته إلى رئيس الدولة، ميشال عون.