الضابطة الجمركية تضبط 1000 لتر سولار غير قانوني في محافظة رام الله

رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة رام الله، تمكن فجر اليوم الاثنين، من ضبط 1000 لتر سولار غير قانوني داخل إحدى المركبات.وأوضح البيان: أنه تم ضبط الكمية المذكورة، وإحالتها إلى جهة الاختصاص في هيئة البترول، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حسب الأصول.ويهيب الجهاز بالإخوة المواطنين بضرورة التبليغ عن مهربي الوقود غير القانوني والمغشوش، وغير المطابق للمواصفات، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل (فيسبوك)، وذلك لما يلحقه منأضرار على خزينة الدولة، وخسائر جسيمة على المركبات والآليات وممتلكات المواطنين، وعلى السلامة العامة.